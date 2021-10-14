أردوغان يعزل مسؤولين بالبنك المركزي والليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي

قالت الجريدة الرسمية التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان عزل 3 أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وعيًن عضوين جديدين مكانهما ما هوى بالليرة إلى مستويات قياسية جديدة.

وأضافت الجريدة أن المعزولين هم نائبا محافظ البنك سميح تومان وأوجور نامق إلى جانب عضو لجنة السياسة النقدية عبد الله يافاش.

وعين أردوغان طه جاكماق نائبا لمحافظ البنك المركزي ويوسف تونا عضوا بلجنة السياسة النقدية.

وبعد هذا الإعلان هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.19 مقابل الدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 19% بفعل مخاوف متعلقة بالسياسة النقدية.

وأعلنت الرئاسة التركية مساء أمس الأربعاء أن أردوغان التقى محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، ونشرت صورة لهما وهما واقفان بجوار بعضهما.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% من 19% على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي 20% في خطوة اعتبرها محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي من أردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.

وقال كافجي أوغلو هذا الأسبوع إن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة ولا علاقة له ببيع الليرة لاحقا.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 21 من الشهر الجاري.

وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز الأسبوع الماضي إن أردوغان يفقد الثقة في كافجي أوغلو بعد أقل من 7 أشهر من عزل سلفه، وإنه لم يكن هناك اتصال يذكر بين الاثنين في الأسابيع الماضية.

وأجرى أردوغان تغييرات في لجنة السياسة النقدية خلال السنوات الماضية، فأقال 3 محافظين في العامين ونصف الماضيين، ما أثر على الليرة بشدة.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي أعلى مستوى له خلال عامين ونصف العام عند 19.58% في سبتمبر/ أيلول.

وعين أردوغان كافجي أوغلو في مارس/آذار بعد الإطاحة بناجي إقبال، بعدما رفع معدلات الفائدة إلى 19%.

وصعد أردوغان ضغوطه لخفض سعر الفائدة في يونيو/حزيران عندما قال إنه تحدث إلى كافجي أوغلو بشأن ضرورة خفض الفائدة بعد أغسطس/آب.