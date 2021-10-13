شركات عالمية تعلن توجيه استثماراتها إلى تركيا.. تعرف عليها

بدأت شركات عالمية في عدة مجالات توجيه استثماراتها إلى تركيا. وهي شركة الأثاث السويدية الشهيرة (إيكيا) والملابس البولندية (إل ب ب) وشركة الأدوية الألمانية (بورينغر إنغلهايم) وشركة التعبئة والتغليف الدولية (دي دبليو روسابليس) ومقرها بلجيكا.

وبعد اضطراب حركة التجارة العالمية بسبب تفشي كورونا، ظهرت مشاكل جديدة تعوق دوران عجلة الاقتصاد.

وأدت الانقطاعات التي أصابت سلاسل الإنتاج وخاصةً في آسيا، إلى عجز في مواجهة الطلب المتزايد. كما أدت الزيادة الهائلة في تكاليف النقل لمسافات طويلة إلى تحول تركيا لمركز استثمار وإنتاج جذاب لشركات عالمية.

خطط استثمارية

وأعلن كريم نيشل، نائب المدير العام والمدير المالي لإيكيا في تركيا، أن الشركة تخطط لزيادة إنتاجها الحالي داخل البلاد، مثل تصنيع الكراسي وخزائن الكتب والملابس والمطابخ ومستلزماتها وتصديرها.

بدورها، أعلنت (إل ب ب) أنها بصدد تحويل قسم من قدراتها الإنتاجية من آسيا إلى تركيا، بسبب قرب الأخيرة من أوربا. وعقد مسؤولو الشركة اجتماعات مع ممثلي صناعة النسيج التركية، وقالوا إن الإنتاج في تركيا أفضل استثماريا، وكذلك من ناحية النقل وضمان استمرارية سلسلة التوريد.

بدورها، كشفت شركة بورينغر إنغلهايم عن اعتزامها إقامة استثمارات كبيرة في تركيا. وأفادت تقارير إعلامية بأن الشركة بدأت مشروعا بالتعاون مع شركة (عبدي إبراهيم) المحلية للمنتجات الدوائية، يشمل تصنيع أدوية لأمراض السكري والجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية، وإجراء مجموعة من الأبحاث السريرية والدراسات الدوائية.

وستستثمر الشركة في تركيا 150 مليون ليرة (17 مليون دولار) مبدئيا، ومن المقرر زيادة المبلغ مستقبل إلى مليار ليرة (113.63 مليون دولار).

من جهتها، أعلنت شركة (دي دبليو روسابليس) للتغليف توجيه مجموعة من أنشطتها إلى تركيا، بعد شرائها شركتي (إيتاب إنجكسيون) و(إيتاب دوغان) لإنتاج الصناديق والمنصات وحاويات التخزين والنقل.

وتحاول هذه الشركات تجاوز ارتفاع أسعار الشحن عالميا واستغلال البيئة الاستثمارية في تركيا لإعادة الاستقرار لصناعاتها وسلاسل إمداداتها إلى أوربا وآسيا وأفريقيا.