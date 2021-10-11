قطر للبترول تغير اسمها وتتبنى استراتيجية جديدة

أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي عن تغيير مسمى شركة قطر للبترول إلى قطر للطاقة.

وفي معرض إعلانه عن هذا التغيير قال الكعبي: “في نقطة تحول رئيسية في تاريخنا يسعدنا الإعلان أن قطر للبترول قد أصبحت اليوم قطر للطاقة، وبعلامة تجارية وهوية مؤسسية جديدة، ستستمر قطر للطاقة بتوفير الطاقة الأنظف التي يحتاجها العالم”، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وزير الدولة لشؤون الطاقة يعلن عن تغيير مسمى شركة قطر للبترول إلى قطر للطاقة. #قناhttps://t.co/RuLfBTrzf0 pic.twitter.com/wvluOsJmwO — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) October 11, 2021

وأضاف الكعبي أن ذلك يأتي في أعقاب تطور تاريخي شهد تحول شركة قطر للبترول إلى المؤسسة العامة القطرية للبترول، ثم التحول إلى قطر للبترول قبل عشرين عاما وإلى قطر للطاقة اليوم.

وألقى الكعبي الضوء على تطور قطر للبترول خلال السنوات السبع الماضية وقال “نحن نمضي قدما بكامل قوتنا لتطوير حقل الشمال من خلال بناء أحدث خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال والتي ستدفع بمكانتنا الريادية إلى الأمام بطاقة انتاج تبلغ 126 مليون طن سنويا في عام 2027 “.

وقال الكعبي “إن تحولنا إلى قطر للطاقة يعكس فهمنا للتغيرات العالمية واستجابتنا للحاجة إلى حماية كوكبنا وبيئته”.

وفي تصريح للصحفيين أشار الكعبي إلى أنه “بالتغير الذي حدث فنحن مؤهلون الآن لنكون شريكا في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة وبخاصة مع وجودنا في سوق الغاز بصورة كبيرة وإن اختيار الاسم الجديد يتناسب مع عملنا في المستقبل “.

وفيما يتعلق بالتوسع في مجال مشاريع الطاقة الشمسية قال “إننا نتوسع الآن في هذا المجال، ونبني حاليا أكبر محطة كهرباء بالطاقة الشمسية سيتم افتتاحها العام المقبل”.