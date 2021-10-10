إسرائيليون يتظاهرون ضد اتفاق لنقل نفط إماراتي عبر خط أنابيب “إيلات ـ عسقلان”.. ما السبب؟

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن المئات تظاهروا، السبت، في عدة مناطق للمطالبة بإلغاء اتفاق مبدئي لنقل نفط إماراتي إلى الأسواق الغربية عبر خط أنابيب “إيلات ـ عسقلان” .

وقالت قناة “كان” الرسمية إن مئات الناشطين من منظمات إسرائيلية حقوقية عدة شاركوا للأسبوع الثاني في وقفات نظمت في عدة مدن، بينها تل أبيب.

وأضافت ان المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بإلغاء الاتفاق بسبب المخاطر البيئية “العديدة والكبيرة”.

פעילי סביבה מפגינים בעשרות גשרים ברחבי הארץ בדרישה לעצור את עסקת שינוע הנפט של קצא"א

(מיכל וסרמן, צילום: קואליציית ארגוני הסביבה נגד הסכם קצאא) pic.twitter.com/zqRKS4SlnA — כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2021

ووقعت شركة حكومية إسرائيلية وأخرى مقرها في الإمارات، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، عقب اتفاق تطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، مذكرة تفاهم لنقل النفط ومنتجاته للأسواق الأوربية عبر خط أنابيب “إيلات ـ عسقلان” في إسرائيل.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن وزيرة حماية البيئة تمارا زاندبيرغ من حزب ميرتس، تدعم إلغاء الاتفاق المبدئي، وسط مخاوف من أن ذلك سيؤدي إلى أزمة سياسية بين الجانبين عقب التطبيع.

وأثار هذا المشروع، حسب مراقبين، نقاشات غير رسمية في مصر لتأثيره على قناة السويس، التي تعد الشريان الأساسي لنقل النفط عبر العالم.

وفي فبراير/ شباط الماضي، قال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات متلفزة إنه “تأثير طفيف”، مؤكدا أن “كمية البترول التي تمر من الإمارات والكويت والسعودية، تمثل نسبة 7% من كمية البترول التي تمر بقناة السويس”.