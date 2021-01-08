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اقتصاد

بيتكوين تواصل الارتفاع وتتجاوز 40 ألف دولار للمرة الأولى

عملة بيتكوين الافتراضية تصل لأعلى سعر في تاريخها (غيتي)
عملة بيتكوين الافتراضية تصل لأعلى سعر في تاريخها (غيتي)
7/1/2021

تجاوز سعر صرف عملة بيتكوين الافتراضية، الخميس، للمرة الأولى عتبة 40 ألف دولار، بعد أن ارتفع عشرة آلاف دولار في غضون خمسة أيام.

وبلغ سعر البيتكوين 40380 دولارا قرابة الساعة 18.20 بتوقيت غرينتش مسجلا ارتفاعا نسبته 10.4 في المئة خلال جلسة التداول.

وتجاوزت هذه العملة الافتراضية، التي تسجل تقلبات عشوائية في قيمتها، عتبة 30 ألف دولار للمرة الأولى السبت الماضي.

وقال المحلل إدوارد مويا من منصة "أواندا" للتعامل بالعملات "يستمر المستثمرون بركوب قطار البيتكوين الذي يبدو أنه يستقطب المزيد من الاهتمام خصوصا وأن الاقتصاد الأمريكي يستعد للحصول على مزيد من التحفيزات في الأيام المئة الأولى من ولاية بايدن".

ومنذ إطلاقها في 2008 على يد شخص مجهول، تقدم عملة بيتكوين نفسها بديلا عن العملات التقليدية من دون ضوابط من المصرف المركزي وتتولى إصدارها شبكة لامركزية، في مسار ثوري جمع طويلا بين الأدوات المالية التقليدية والعملات المشفرة.

وشهدت هذه العملة ارتفاعا صاروخيا منذ مارس/ آذار عندما كان سعرها يصل إلى خمسة آلاف دولار، بعدما أعلنت منصة "باي بال" للدفع عبر الانترنت السماح لأصحاب الحسابات باستخدام العملة المشفرة.

وبعد إعلان "باي بال"، شبه محللون في مصرف الاستثمارات "جاي بي مورغن تشايس" العملة المشفرة بالذهب، قائلين إنه "يمكن للبيتكوين أن يتنافس مع الذهب كعملة (بديلة) في السنوات المقبلة، خصوصا وأن جيل الألفية سيصبح مع مرور الوقت مكونا أكبر في أوساط المستثمرين".

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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