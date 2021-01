بعد اختفاء لثلاثة أشهر.. مؤسس علي بابا الصينية يظهر مرة أخرى (فيديو)

ظهر جاك ما مؤسس مجموعة علي بابا الصينية علنا اليوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول عندما تحدث إلى مجموعة من المدرسين عبر الفيديو.

جاء ظهور جاك ما ليهدئ بعد المخاوف على غيابه غير المعتاد عن الحياة العامة ويدفع أسهم عملاق التجارة الإلكترونية للارتفاع.

وثارت التكهنات حول مكان وجود ما في أعقاب تواتر أنباء هذا الشهر عن استبدال آخ ربه في الحلقة الأخيرة من برنامج تلفزيون الواقع الذي يقوم بالتحكيم فيه ووسط حملة تنظيمية تشنها الحكومة الصينية على امبراطوريته التجارية الكبيرة.

Alibaba's Jack Ma made his first public appearance in three months, sending shares in the e-commerce giant surging https://t.co/dXtAcjhTCb pic.twitter.com/XjgTcGtqbE

