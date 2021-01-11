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اقتصاد|تركيا

تركيا تفتح تحقيقا بحق فيسبوك وواتساب و4 ملايين مشترك جديد في تطبيق محلي بديل

تطبيق واتساب (رويترز)
تطبيق واتساب (رويترز)
11/1/2021

قررت هيئة المنافسة التركية، الإثنين، فتح تحقيق بحق شبكتي فيسبوك وواتساب حول المشاركة الإلزامية لبيانات مستخدمي واتساب.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها فتحت تحقيقا بحق شبكتي فيسبوك وواتساب، لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك لمادة إساءة الاستخدام في قانون حماية المنافسة.

ومؤخرا، أبلغت واتساب مستخدميها في تركيا وحول العالم، بشروط استخدام التطبيق وسياسة تحديث الخصوصية والتي تجبرهم على الموافقة على الشروط، ومشاركة بياناتهم مع شركة فيسبوك المالكة للتطبيق.

وحذرت واتساب مستخدميها بأنه يجب عليهم الموافقة على الشروط الجديدة وإلا سيمنعون من استعمال حسابات واتساب الخاصة بهم اعتبارا من 8 فبراير/ شباط المقبل.

وتواجه خدمة "واتساب" انتقادات إثر طلبها هذا من مستخدميها البالغ عددهم حوالي مليارين حول العالم.

تطبيق تركي

وعقب قرار واتساب، شهد تطبيق المراسلة التركي "بيب"، إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة.

وأفاد بيان صادر عن شركة "تورك سيل" التركية للاتصالات، الإثنين، أن الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت اشتراك 4.6 ملايين مستخدم جديد بتطبيق "بيب" (BiP) المطور محلياً.

وأوضح البيان أن "بيب" يتصدر منافسيه حول العالم عبر تطويره للعديد من الميزات قبل منافسيه، مبيناً أن جميع البيانات ذات الصلة تخزّن عبر معايير أمنية عالية في مراكز حفظ بيانات تابعة لـ"تورك سيل" في تركيا.

وأضاف أن التطبيق المتاح للاستخدام في 192 دولة حول العالم، يوفر خدمات المراسلة، والمكالمات الصوتية والمرئية، وإمكانية التواصل بشكل آمن ودون انقطاع.

ونقل البيان عن أتاج تانسوغ، نائب المدير العام المسؤول عن الخدمات الرقمية وحلولها لدى "تورك سيل"، قوله إن تطبيق "بيب" لا يلزم المستخدم بالموافقة على مشاركة بياناته مع أطراف أخرى.

وأضاف أن التطبيق المطور من قبل مهندسين أتراك عام 2013، لا يسمح بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، دون الحصول على إذن مسبق منهم.

كما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للتحول لاستخدام التطبيق التركي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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