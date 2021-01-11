تركيا تفتح تحقيقا بحق فيسبوك وواتساب و4 ملايين مشترك جديد في تطبيق محلي بديل

قررت هيئة المنافسة التركية، الإثنين، فتح تحقيق بحق شبكتي فيسبوك وواتساب حول المشاركة الإلزامية لبيانات مستخدمي واتساب.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنها فتحت تحقيقا بحق شبكتي فيسبوك وواتساب، لتحديد ما إذا كان هناك انتهاك لمادة إساءة الاستخدام في قانون حماية المنافسة.

ومؤخرا، أبلغت واتساب مستخدميها في تركيا وحول العالم، بشروط استخدام التطبيق وسياسة تحديث الخصوصية والتي تجبرهم على الموافقة على الشروط، ومشاركة بياناتهم مع شركة فيسبوك المالكة للتطبيق.

وحذرت واتساب مستخدميها بأنه يجب عليهم الموافقة على الشروط الجديدة وإلا سيمنعون من استعمال حسابات واتساب الخاصة بهم اعتبارا من 8 فبراير/ شباط المقبل.

وتواجه خدمة "واتساب" انتقادات إثر طلبها هذا من مستخدميها البالغ عددهم حوالي مليارين حول العالم.

تطبيق تركي

وعقب قرار واتساب، شهد تطبيق المراسلة التركي "بيب"، إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة.

وأفاد بيان صادر عن شركة "تورك سيل" التركية للاتصالات، الإثنين، أن الأيام الثلاثة الأخيرة، شهدت اشتراك 4.6 ملايين مستخدم جديد بتطبيق "بيب" (BiP) المطور محلياً.

وأوضح البيان أن "بيب" يتصدر منافسيه حول العالم عبر تطويره للعديد من الميزات قبل منافسيه، مبيناً أن جميع البيانات ذات الصلة تخزّن عبر معايير أمنية عالية في مراكز حفظ بيانات تابعة لـ"تورك سيل" في تركيا.

وأضاف أن التطبيق المتاح للاستخدام في 192 دولة حول العالم، يوفر خدمات المراسلة، والمكالمات الصوتية والمرئية، وإمكانية التواصل بشكل آمن ودون انقطاع.

ونقل البيان عن أتاج تانسوغ، نائب المدير العام المسؤول عن الخدمات الرقمية وحلولها لدى "تورك سيل"، قوله إن تطبيق "بيب" لا يلزم المستخدم بالموافقة على مشاركة بياناته مع أطراف أخرى.

وأضاف أن التطبيق المطور من قبل مهندسين أتراك عام 2013، لا يسمح بالوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين، دون الحصول على إذن مسبق منهم.

كما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي دعوات للتحول لاستخدام التطبيق التركي.

الفرصة مواتية الآن للتحول عن #الواتساب إلى غيره من التطبيقات بعدما أعلن عن عزمه انتهاك خصوصية المستخدمين، ومشاركة بيانتهم مع #فيسبوك الذي اشترى الواتس، ولا ننسى أن الفيسبوك يعامل المسلمين بعنصرية، ويحارب المحتوى الذي ينشر قضاياهم، لاسيما ما يخص #فلسطين، ويتبنى وجهة نظر المحتلين ! — د. محمد الصغير (@drassagheer) January 10, 2021

بعد شروط تطبيق واتس اب الجديدة الملايين ينزحون إلي تطبيق Signal غير التجاري الذي أسسه اتحاد الصحفيين العالمي وتطبيق telegram والأتراك يغادرون إلي تطبيق bip هل يكون هذا بداية لإنهاء سيطرة الغرب علي وسائل التواصل الاجتماعي ؟ pic.twitter.com/LA6MFi7QIE — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) January 11, 2021