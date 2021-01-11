البث الحي
اقتصاد

بعد يومين من وصولها لمستوى قياسي.. بيتكوين تهبط لأدنى مستوى في أسبوع

عملة بيتكوين الرقمية (رويترز)
عملة بيتكوين الرقمية (رويترز)
11/1/2021

هبطت العملة المشفرة بيتكوين، الإثنين، أكثر من 19 في المئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، وهو ما يضع العملة المشفرة على مسار أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ مارس/ آذار الماضي.

وتراجعت بيتكوين إلى 30699 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل أن تتعافى إلى 32885 دولارا بحلول الساعة 1535 بتوقيت غرينتش؛ لكنها تظل منخفضة أكثر من 16 بالمئة على مدار اليوم.

وإذا استمر ذلك، فسيكون هذا الانخفاض على مدار اليوم هو الأكبر منذ تسببت جائحة كوفيد-19 في فوضى في أسواق المال في مارس/ آذار الماضي.

وجاء هبوط أكبر عملة مشفرة في العالم مع صعود الدولار مقابل العملات‭‭ ‬‬الورقية الرئيسية الأخرى، تزامنا مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجعت إثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة والتي غالبا ما تتحرك بالتوازي مع بيتكوين، 23 في المئة إلى 985 دولارا وهو أدنى مستوى لها في أسبوع.

وحذر متعاملون في السوق من حركة تصحيح لسعر بيتكوين بعد وصولها إلى مستوى 40 ألفا. وقفزت بيتكوين ما يزيد عن خمسة بالمئة، الجمعة، إلى مستوى قياسي جديد عند 41530 دولارا.

وصعدت بيتكوين نحو ألف في المئة من مستوى منخفض سجلته في مارس/ آذار الماضي. وتجاوزت 30 ألف دولار للمرة الأولى في الثاني من يناير/ كانون الثاني بعد أن تخطت 20 ألفا في 16 ديسمبر/ كانون الأول.

وعزز تنامي الطلب من المؤسسات والشركات وفي الآونة الأخيرة المستثمرين الأفراد ارتفاع بيتكوين، إذ ينجذبون إلى احتمالات تحقيق مكسب سريع في عالم يشهد انخفاضا شديدا للعوائد وأسعار فائدة سلبية.

وكتب خبراء اقتصاديون لدى "جيه بي مورغان" في الخامس من يناير كانون الثاني أن العملة الرقمية تبرز كمنافس للذهب وقد يجري تداولها عند مستويات مرتفعة تصل إلى 146 ألف دولار إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن.

وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم في العام الماضي إذ ينظر المستثمرون إلى بيتكوين على أنها وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وبديل لانخفاض قيمة الدولار.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

حول هذه القصة

المزيد من اقتصاد

سهم تويتر يخسر 5 مليارات دولار بعد حذف حساب ترمب

رسم توضيحي يظهر حساب تويتر المعلق لترمب على هاتف ذكي في غرفة الإحاطة بالبيت الأبيض في واشنطن (رويترز)

تركيا تفتح تحقيقا بحق فيسبوك وواتساب و4 ملايين مشترك جديد في تطبيق محلي بديل

تطبيق واتساب (رويترز)

تصاعد أزمة الخبز في السودان وسعر الرغيف يصل إلى 12 جنيها

طوابير الخبز تمتد لساعات في السودان (رويترز)

الخطوط القطرية تسير أول رحلة عبر الأجواء السعودية منذ الأزمة الخليجية

طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية
الأكثر قراءة

مصر.. علي حميدة يتصدر غوغل بعد استغاثته وموقف وزارة الصحة يثير جدلا

على حميدة من أشهر مطربي الثمانينات في مصر (مواقع التواصل)

"تفاصيل فاضحة".. السجن ألف عام للداعية التركي هارون يحيى بعد اتهامه بجرائم جنسية

عدنان أوكتار والمعروف باسم "هارون يحيى" أثناء القبض عليه عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

بعد مشادة بسبب ترمب.. طيار أمريكي يهدد الركاب بإنزالهم في منتصف الرحلة (فيديو)

شاهد: بعد تغيير شروط الاستخدام.. تلغرام يسخر من واتساب بفيديو شهير

(رويترز)