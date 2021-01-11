بعد يومين من وصولها لمستوى قياسي.. بيتكوين تهبط لأدنى مستوى في أسبوع

هبطت العملة المشفرة بيتكوين، الإثنين، أكثر من 19 في المئة إلى أدنى مستوى لها في أسبوع، وهو ما يضع العملة المشفرة على مسار أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ مارس/ آذار الماضي.

وتراجعت بيتكوين إلى 30699 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، قبل أن تتعافى إلى 32885 دولارا بحلول الساعة 1535 بتوقيت غرينتش؛ لكنها تظل منخفضة أكثر من 16 بالمئة على مدار اليوم.

وإذا استمر ذلك، فسيكون هذا الانخفاض على مدار اليوم هو الأكبر منذ تسببت جائحة كوفيد-19 في فوضى في أسواق المال في مارس/ آذار الماضي.

وجاء هبوط أكبر عملة مشفرة في العالم مع صعود الدولار مقابل العملات‭‭ ‬‬الورقية الرئيسية الأخرى، تزامنا مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجعت إثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة والتي غالبا ما تتحرك بالتوازي مع بيتكوين، 23 في المئة إلى 985 دولارا وهو أدنى مستوى لها في أسبوع.

وحذر متعاملون في السوق من حركة تصحيح لسعر بيتكوين بعد وصولها إلى مستوى 40 ألفا. وقفزت بيتكوين ما يزيد عن خمسة بالمئة، الجمعة، إلى مستوى قياسي جديد عند 41530 دولارا.

وصعدت بيتكوين نحو ألف في المئة من مستوى منخفض سجلته في مارس/ آذار الماضي. وتجاوزت 30 ألف دولار للمرة الأولى في الثاني من يناير/ كانون الثاني بعد أن تخطت 20 ألفا في 16 ديسمبر/ كانون الأول.

وعزز تنامي الطلب من المؤسسات والشركات وفي الآونة الأخيرة المستثمرين الأفراد ارتفاع بيتكوين، إذ ينجذبون إلى احتمالات تحقيق مكسب سريع في عالم يشهد انخفاضا شديدا للعوائد وأسعار فائدة سلبية.

وكتب خبراء اقتصاديون لدى "جيه بي مورغان" في الخامس من يناير كانون الثاني أن العملة الرقمية تبرز كمنافس للذهب وقد يجري تداولها عند مستويات مرتفعة تصل إلى 146 ألف دولار إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن.

وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم في العام الماضي إذ ينظر المستثمرون إلى بيتكوين على أنها وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وبديل لانخفاض قيمة الدولار.