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اقتصاد

تقرير: الدول العربية تفقد 6 ملايين وظيفة في 2020 بسبب "كورونا"

عمال إنشاءات في العاصمة المصرية القاهرة
عمال إنشاءات في العاصمة المصرية القاهرة
7/9/2020

وجاءت الدراسة تحت عنوان "تقييم فقدان الوظائف بسبب جائحة كورونا وتقدير الحد الأدنى المطلوب من النمو الاقتصادي لخلق الوظائف في أسواق العمل العربية".

وفقا للدراسة، يتوقع أن تنكمش الاقتصادات العربية بمعدل 4 بالمائة في 2020، وعليه "من المتوقع فقدان المنطقة العربية في عام 2020 حوالي 6 ملايين وظيفة".

وقالت الدراسة إن فقدان هذا الكم من الوظائف من شأنه زيادةً معدل البطالة بما لا يقل عن أربع نقاط مئوية على مستوى الدول العربية كمجموعة مقارنة بالمستويات المُسجلة قبل الجائحة.

وقدّر الصندوق أن خلق وظائف جديدة بما يكفي لتقليص معدل البطالة في المنطقة العربية يحتاج الى نمو اقتصادي بنسبة 4 في المئة كحد أدنى.

وتسبب فيروس كورونا الذي بدأ تفشيه في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019، في تعطيل حركة الاقتصاد والناس في أنحاء المعمورة، وأصاب نحو 27.428 مليون شخص، تعافى منهم 19.481 مليونا وتوفي نحو 895 ألفا آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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