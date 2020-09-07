تراجعت 20%.. البورصة المصرية الأسوأ أداء في المنطقة هذا العام

وأغلق مؤشر EGX30 أمس على انخفاض بنسبة 1.0%، ليبقى في المنطقة الحمراء للجلسة السادسة على التوالي، وسط قيم تداول متوسطة بلغت مليار جنيه (بانخفاض 8% عن المتوسط خلال الـ 90 يوما الماضية).

ويعد مؤشر البورصة المصرية الأسوأ أداءً في المنطقة هذا العام، إذ تراجع مؤشره الرئيسي بنسبة 20.7% منذ بداية العام وحتى أمس.

الخليج والأسواق الناشئة

وتلقت الأسواق الناشئة صدمة موجة البيع في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهبط مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة أمس الأحد بنسبة 2%، مسجلا أكبر تراجع أسبوعي منذ أبريل/نيسان الماضي، وفق ما ذكرته بلومبرغ.

وتلقت بورصات الخليج صدمة أخرى بهبوط أسعار النفط يوم الجمعة، وهو أكبر تراجع أسبوعي للنفط منذ يونيو/حزيران الماضي، ليسجل المؤشر الرئيسي لسوق دبي المالية انخفاضا أمس بنسبة 1.1%.

كما فقد المؤشر القطري 1.2%، وتراجعت الأسهم في أبو ظبي بنسبة 0.6%، بينما سجل مؤشر "تداول" السعودي تراجعا طفيفا بنسبة 0.3%.

وساد الهدوء في أسواق الخليج الرئيسية اليوم الاثنين في غياب عوامل جديدة في حين دعمت أسهم الشركات المالية السوق السعودية.

وكسب المؤشر السعودي الرئيسي 0.2%، وارتفع مؤشر دبي الرئيسي 0.1 %

كانت دبي قد باعت الأربعاء الماضي سندات على شريحتين بملياري دولار بدعم معظمه من صناديق في الشرق الأوسط وأوربا وبريطانيا.

وهذا أول إصدار لدبي في أسواق الدين العام منذ عام 2014 مع سعي المركز السياحي والتجاري في الشرق الأوسط لتعزيز ماليته العامة التي تضررت من جائحة كورونا.

وفي أبو ظبي، فقد المؤشر 0.1%، وفي قطر، أضاف المؤشر 0.1%.

كانت المؤشرات الرئيسية في البورصات الأمريكية سجلت هبوطا حادا نهاية الأسبوع الماضي، وأغلق مؤشر ناسداك يوم الجمعة بانخفاض 3.3% على مدار الأسبوع، مسجلا أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس/آذار الماضي.

أكبر خسارة يومية

وفقدت شركة أبل 180 مليار دولار من القيمة السوقية لها يوم الجمعة فقط، وهي أكبر خسارة يومية على الإطلاق لأي شركة مدرجة بالبورصات الأمريكية.

وفقد أغنى 10 مليارديرات في قطاع التكنولوجيا الأمريكي 44 مليار دولار من إجمالي ثرواتهم منذ يوم الخميس الماضي، وفقا لبلومبرغ.

وكان مؤسس أمازون جيف بيزوس ومؤسس تسلا إيلون ماسك – اللذان تضخمت ثرواتهما منذ بداية جائحة "كوفيد-19" – أكبر الخاسرين، إذ فقد الأول 9 مليارات دولار وفقد الثاني 8.5 مليار دولار.

وفي الأسواق الآسيوية تراجع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.

وانخفض نيكي 0.26% مسجلا 23145.47 نقطة في حين خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.21% ليسجل 1613.18 نقطة.