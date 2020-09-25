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اقتصاد

مذكرة تفاهم بين المنطقة الحرة بمطار دبي واتحاد الغرف التجارية في إسرائيل

تم توقيع مذكرة التفاهم عن بعد
تم توقيع مذكرة التفاهم عن بعد
25/9/2020

وتهدف مذكرة تفاهم إلى التعاون بين الجانبين في مجال تشجيع ودعم الشركات في تأسيس أعمالها والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها الإمارات وإمارة دبي.

وأقيمت مراسم التوقيع عن بعد بحضور مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي محمد الزرعوني ورئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف التجارة الإسرائيلية يوريل لين.

وستعمل "دافزا" من خلال المذكرة على "الترويج لإمارة دبي بوصفها بيئة أعمال حيوية للشركات الإسرائيلية، لتعريفهم بطبيعة الأعمال والفرص الاستثمارية التي يمكنهم الاستفادة منها".

بدوره، سيعمل اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية على "تشجيع الشركات للمشاركة في هذه الفعاليات وتزويدها بجميع المعلومات المطلوبة بهدف الترويج لـ"دافزا" بوصفها موقعاً مثالياً لنمو الأعمال على المستوى العالمي ولإمارة دبي باعتبارها منصة لتمكين الشركات من التوسع والوصول إلى أسواق هامة للمستهلكين عل المستوى الإقليمي".

وستوفر "دافزا" لشركات اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية عروضاً تحفيزية لتأسيس الأعمال، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى منظومة الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا التي تحتضنها، وإلى المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الإلكترونية (دبي كوميرسيتي)… بحوافز تنافسية يتفق عليها الجانبان".

وقال الزرعوني إن الاتفاقية تعزز من التزام "دافزا" كرافد أساسي لنمو اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص.

وذكر يوريل لين، رئيس الاتحاد الإسرائيلي لغرف التجارة في بيان "إن توقيع مذكرة التفاهم مع دافزا هو حدث استثنائي يجسد ما يمكن تحقيقه في عالمنا".

والخميس وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع غرفة تجارة تل أبيب بهدف "التعاون في إجراء دراسات اقتصادية حول الأسواق الثنائية وفرص الاستثمار وآفاق النمو والشراكات التي يمكن أن تشكل أساساً للتعاون الثنائي في مختلف القطاعات الاقتصادية بين الجانبين".

وتنص الاتفاقية أيضا على "تنظيم فعاليات افتراضية حول فرص النمو والتعاون بين مجتمعي الأعمال، وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية وتنظيم منتديات أعمال مشتركة".

وتسارعت وتيرة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل منذ توقيع اتفاق التطبيع بينها في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري في البيت الأبيض برعاية أمريكية.

ووقعت عدة مؤسسات اقتصادية وصحية وثقافية إماراتية اتفاقات ومذكرات تفاهم مع نظيراتها الإسرائيلية خلال الفترة القصيرة الماضية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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