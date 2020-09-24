انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 9.3% في الربع الثاني من 2020

وبحسب التقرير الاقتصادي الربعي، للربع الثاني لعام 2020 الذي أصدره المصرف فقد شهد النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات تراجعًا ملموسا خلال الربع الثاني بسبب عمليات الإغلاق التي بدأت في مارس/آذار، واستمرت إلى مايو/أيار، تماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية بحسب التقرير.

وأضاف التقرير إنه وبسبب أن الاقتصاد الإماراتي يمثل محورا إقليميًا للتجارة والسياحة والنقل، فقد تضرر جراء الحظر العام الذي فرض على السفر، في حين تقلص الإنتاج الصناعي بسبب اضطرابات سلاسل التوريد، وفرص التصدير المحدودة،وتراجع الطلب المحلي.

وتوقع التقرير أن ينكمش نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي لعام 2020 بنسبة 5.2% وفقا لتوقعات المصرف المركزي.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني قد انخفض بنسبة 9.3% على أساس سنوي في الربع الثاني مقارنة بانخفاض نسبته 2.7% في الربع السابق.

وتوقع التقرير أن يسجل الربع الثالث انكماشا أكثر اعتدالا في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، الذي قد يستمر، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا، في الربع الأخير، بافتراض احتواء الفيروس في نهاية المطاف.

وتوقع المصرف المركزي أن ينخفض النمو غير المتعلق بالطاقة إلى -4.5% لعام 2020 ككل بسبب الآثار السلبية لكوفيد-19 على النشاط الاقتصادي والمعنويات، كما يتضح من مؤشر مديري المشتريات والتباطؤ في نمو الائتمان.

وأضاف التقرير إن تراجع التوظيف في جميع أنحاء دولة الإمارات سوف يؤدي إلى مزيد من التداعيات السالبة على الطلب.

انخفاض معنويات المستثمرين

وقال التقرير إن مؤشر مديري المشتريات في الإمارات انخفض بنسبة 19.2% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الحالي.

وتابع نظرا لكون دولة الإمارات دولة مصدرة للنفط واقتصاد مفتوح، فمن المرجح أن تشعر بتراجع الطلب العالمي على النفط والصادرات غير النفطية، في حين تأثرت السياحة والخدمات ذات الصلة بشدة، لا سيما الضيافة وتجارة التجزئة.

إضافة إلى ذلك، يفترض أيضا أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب تراجع معنويات المستثمرين.