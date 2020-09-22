الليرة التركية تهبط لمستوى قياسي جديد أمام الدولار واليورو

وتقول وكالة رويترز إن المستثمرين بانتظار اجتماع البنك المركزي التركي هذا الأسبوع، ويأملون في أن يخالف التوقعات ويرفع أسعار الفائدة لوقف انحدار العملة المحلية.

وهبطت الليرة في 14 من الأيام الستة عشر الماضية وسجلت مستوى قياسيا منخفضا جديدا عند 7.67 مقابل الدولار بحلول عصر الثلاثاء بتوقيت غرينتش.

وأغلقت الليرة الاثنين عند 7.6365 أمام الدولار.

وهوت الليرة أكثر من 22 في المئة أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام، لتأتي بين أسواء العملات أداء في العالم، وتفقد نحو نصف قيمتها منذ نهاية 2017.

وهبطت أيضا إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل العملة الأوربية عند 9 ليرات لليورو، موسعة خسائرها هذا العام إلى حوالي 26 في المئة.

ونقلت وكالة رويترز عن محللين، ومن بينهم محللو غولدمان ساكس، قولهم إن المركزي التركي سيقرر على الأرجح في اجتماعه المقرر الخميس رفع سعر الفائدة لما يسمى بنافذة السيولة المتأخرة البالغ حاليا 11.25 في المئة وهو من أعلى معدلات أسعار الفائدة التي يحددها، مما قد يحمي ذلك الليرة من مزيد من الانخفاض الحاد.

لكن المحللين يقولون إن الخطوة لن تكون سوى تأجيل لرفع رسمي لسعر الفائدة الرئيسي الثابت عند 8.25 في المئة منذ مايو/ أيار.

ورغم أن أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم لا يتوقعون رفعا رسميا لسعر الفائدة هذا الأسبوع، فإنهم يرون أن البنك المركزي سيواصل اتخاذ إجراءات لرفع المتوسط المرجح لتكلفة التمويل الذي وصل إلى 10.4 في المئة من 7.3 في المئة في شهرين.

ومما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة لدى تركيا وتدخلاتها المكلفة في سوق العملات، تهديد للاتحاد الأوربي يلوح في الأفق بعقوبات مع تزايد التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.