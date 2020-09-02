مصر تدفع 22 مليار جنيه لشركة فرنسية لإدارة الخط الثالث للمترو

ووفق بيان صادر عن وزارة النقل ينص العقد الموقع على أن تحتفظ الحكومة المصرية بالحق في تحديد سعر تذكرة الرحلة.

ويمتد الخط الثالث من منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة حتى مطار القاهرة الدولي بطول 48 كيلومترا.

وأشار وزير النقل كامل الوزير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف عن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وكذلك الحفاظ على المرفق وزيادة إيراداته.

ولا تزال المرحلة الثالثة من الخط الثالث قيد الإنشاء، في حين افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرحلة الرابعة الشهر الماضي.

وزير النقل يشهد فعاليات الاعلان الرسمي لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – امبابة –… Posted by ‎وزارة النقل المصرية‎ on Tuesday, 1 September 2020

وأضاف وزير النقل أن الشركة الفرنسية ستعتمد على عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 90%، وأنها ستدخل نظاما جديدا للتشغيل يضمن خفض الخسائر والوصول إلى نقطة تعادل لمصروفات التشغيل والصيانة، لإجمالي الإيرادات كمرحلة أولى، يليها تحقيق إيرادات مناسبة يتم استغلالها في سد جزء من تكلفة البنية الأساسية للمرفق، للتخفيف عن عاتق الدولة.

وأكد الوزير أنه طالب الشركة الفرنسية بأنه بعد تدريب العاملين والمهندسين والفنيين المصريين الذين سيعملون بالشركة ونقل الخبرة إليهم من الشركة الفرنسية من خلال إدارة وتشغيل الخط الثالث يتم توفير فرص عمل لهم في الدول الاجنبية والعربية، بحسب البيان.

من جانبه أكد السفير الفرنسي بالقاهرة استيفان روماتيه أن توقيع هذا العقد يعتبر إنجازاً بعد أشهر من المفاوضات ويمثل نجاحا باهراً للشركات الفرنسية كما يمثل استمراراً للصداقة والعلاقة العميقة والتحالف الاستراتيجي بين مصر وفرنسا.

وأكدت لورانس باتل رئيس المجلس التنفيذي لشركة RATP DEV الفرنسية على اعتزازها بالثقة التي أولتها وزارة النقل للشركة من خلا ل توقيع العقد.

غضب

كانت وزارة النقل المصرية قد رفعت أسعار مترو الأنفاق في القاهرة بداية من 17 أغسطس/ آب الماضي بنسب تصل إلى حوالي 67% للخطوط الثلاثة، في خطوة أثارت غضبا شعبيا.

وتعد هذه الزيادة الثالثة من نوعها في نحو 3 أعوام بالتزامن مع افتتاح محطات جديدة.

وأصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق 5 جنيهات للرحلة التي لا تتجاوز 9 محطات بدلا من 3 جنيهات، و7 جنيهات ارتفاعا من 5 لعدد 16 محطة، و10 جنيهات بدلا من 7 لأكثر من 16 محطة، حسبما ذكرت وزارة النقل.

وكان السيسي قد قال في اليوم السابق لإعلان زيادة أسعار التذاكر إن "المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكة الحديد والمترو ممولة بقروض"، موجهًا برفع أسعار تذاكر المواصلات وخدمات النقل.

وأضاف السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش".

ثم وجه كلامه لوزير النقل والمواصلات قائلًا "متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش".

وتابع "كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله"؛ ليرد كامل الوزير "في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم"، وعقَّب السيسي: "جديد وقديم يا كامل".