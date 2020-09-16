البث الحي
اقتصاد|مصر

باحتياطي 4 تريليونات قدم مكعب.. "إيني" تعلن كشفا للغاز قبالة سواحل مصر

يقع الكشف في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط، باحتياطي مقدر يزيد على 4 تريليونات قدم مكعب
يقع الكشف في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط، باحتياطي مقدر يزيد على 4 تريليونات قدم مكعب
16/9/2020

وذكرت إيني في بيان، أن كشف الغاز الطبيعي الجديد، يقع في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط، باحتياطي مقدر يزيد على 4 تريليونات قدم مكعب.

 وقرب الكشف، يقع حقل نورس لإنتاج الغاز الطبيعي، المصنف أحد أكبر الحقول المصرية، بمتوسط إنتاج يومي 1.2 مليار قدم مكعب.

ويبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي قرابة 7 مليارات قدم مكعب حاليا، وفق وزارة البترول.

وتعول مصر على إنتاج الغاز من حقولها، وأبرزها حقل ظهر (شمال)، حتى تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز.

وقدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، متوسط استهلاك السوق المحلى من الغاز الطبيعي في العام المالي الحالي 2020-2021 يقدر بنحو 6.8 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، مقارنة بـ 6.4 مليار قدم مكعبة العام المالي الماضي.

وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على نحو 60% من إجمالي استهلاك الغاز محلياً، والقطاع الصناعي على 30%، والسيارات والمنازل على 10%، كما يتم توجيه الفائض عن الإنتاج المحلى للتصدير.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من اقتصاد

تشغيل خط "تاب" لنقل غاز أذربيجان إلى أوربا عبر تركيا

فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (الأناضول)

آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم.. تدعمه الصين ويستبعد أمريكا

قمة أسيان في فيتنام

قناة السويس تخفض رسوم مرور السفن السياحية بنحو 50%

قناة السويس المصرية

ارتفاع ملحوظ لليرة التركية أمام الدولار بعد تصريحات أردوغان

الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية
الأكثر قراءة

"فايزر" تبدأ توزيع لقاح كورونا في 4 ولايات أمريكية

أعلنت شركتا "فايزر" الأمريكية، و"بيونتيك" الألمانية، توصلهما إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا (غيتي)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

مكتشف لقاح كورونا يتحدث عن وقت العودة إلى الحياة الطبيعية

مدير عام شركة بيونتيك الألمانية أوغور شاهين

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)