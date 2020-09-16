باحتياطي 4 تريليونات قدم مكعب.. "إيني" تعلن كشفا للغاز قبالة سواحل مصر

وذكرت إيني في بيان، أن كشف الغاز الطبيعي الجديد، يقع في منطقة النورس الكبرى بالبحر المتوسط، باحتياطي مقدر يزيد على 4 تريليونات قدم مكعب.

وقرب الكشف، يقع حقل نورس لإنتاج الغاز الطبيعي، المصنف أحد أكبر الحقول المصرية، بمتوسط إنتاج يومي 1.2 مليار قدم مكعب.

ويبلغ إنتاج مصر اليومي من الغاز الطبيعي قرابة 7 مليارات قدم مكعب حاليا، وفق وزارة البترول.

وتعول مصر على إنتاج الغاز من حقولها، وأبرزها حقل ظهر (شمال)، حتى تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز.

وقدرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، متوسط استهلاك السوق المحلى من الغاز الطبيعي في العام المالي الحالي 2020-2021 يقدر بنحو 6.8 مليار قدم مكعبة غاز يومياً، مقارنة بـ 6.4 مليار قدم مكعبة العام المالي الماضي.

وتستحوذ محطات توليد الكهرباء على نحو 60% من إجمالي استهلاك الغاز محلياً، والقطاع الصناعي على 30%، والسيارات والمنازل على 10%، كما يتم توجيه الفائض عن الإنتاج المحلى للتصدير.