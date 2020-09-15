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اقتصاد|الإمارات

ديون الإمارات الأكبر على مؤشر سندات الأسواق الناشئة.. ماذا حدث؟

أبوظبي
أبوظبي
14/9/2020

وجمعت حكومات أبوظبي ودبي والشارقة فيما بينها 19 مليار دولار هذا العام من خلال إصدار سندات دولية، بينما تسعى لتعزيز الأوضاع المالية المتضررة من الضربة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

وجمعت موانئ دبي العالمية المتخصصة في تشغيل الموانئ 1.5 مليار دولار، في حين جمع صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي 4.5 مليار دولار هذا العام.

وقال مورغان ستانلي في تقرير إن مبادلة قد تطرق السوق من جديد نظرا لاستحقاق سندات دولية بقيمة 3.8 مليار دولار قبل أبريل نيسان 2021.

وأضاف البنك الاستثماري أن الديون المؤهلة على المؤشر والصادرة عن الحكومات والشركات في الإمارات تتخطى بفارق كبير أكبر الحكومات التالية وهي إندونيسيا التي أصدرت ديونا بقيمة 16.3 مليار دولار والمكسيك بديون بلغت 14.5 مليار دولار.

وسيزيد ضم سندات بقيمة مليار دولار لأجل ثلاثين عاما أصدرتها دبي مؤخرا وبيع أبوظبي ديون بقيمة خمسة مليارات دولار ثقلها على المؤشر بين المراكز الخمسة الأولى.

وقال مورجان ستانلي إن مديونية دبي يجري التقليل من شأنها نوعا ما.

وحددت نشرة إصدار لسندات مؤخرا الديون الحكومية المباشرة لدبي بحوالي 34 مليار دولار حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي، لكنها لم تتضمن أي تقديرات لإجمالي الدين المستحق على الكيانات المرتبطة بالحكومة ولم تشمل تسهيلات السحب على المكشوف من البنوك المحلية.

المصدر : رويترز
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