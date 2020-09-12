تقلع ثم تعود لنفس المطار.. خطوط سنغافورة تنظم رحلات إلى "لا وجهة" بسبب كورونا

يأتي ذلك في محاولة لتعزيز أعمال الشركة في ظل الحظر على سفر الركاب بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "ذا سترايتس تايمز" السنغافورية إن مثل هذه الرحلات ستبدأ في مطار تشانجي نهاية شهر تشرين أول/أكتوبر/ تشرين أول المقبل، وربما تشمل إقامة في بعض فنادق المدينة، وكوبونات تسوق ورحلات بالسيارات الليموزين الفارهة.

وأوضحت وكالة بلومبرغ للأنباء أن قواعد حظر السفر التي فرضت في إطار جهود كبح جماح تفشي فيروس كورونا المستجد، وجهت صفعة قوية لصناعة الطيران في أنحاء العالم.

وتضررت شركات مثل الخطوط السنغافورية على نحو كبير بسبب حظر رحلات الطيران الداخلية.

ولم تكن الخطوط السنغافورية الأولى التي تنظم رحلات الإقلاع والعودة لنفس المطار من دون التوجه لمكان آخر، فقد سبقتها في ذلك شركة "ايه ان ايه هولدينغز" اليابانية الشهر الماضي، وأيضا شركتا طيران من تايوان.

خسائر

كان اتحادالنقل الجوي الدولي (إياتا) قد أعلن في يوليو/تموز ان حركة الطيران العالمية لن تعود إلى مستويات ما قبل أزمة وباء كوفيد-19 إلا بحدود العام 2024 على أقل تقدير.

وقدرت المنظمة أن انخفاض حركة الطيران في عام 2020 سيكون بنسبة 63% مقابل 55% وفق توقعاتها السابقة. وتعتمد التوقعات إلى حد كبير على كيفية سيطرة الدول على الفيروس، كما أن توافر لقاح يمكن أن يحسن وضع شركات الطيران.

وتقدر المنظمة التي تضم 290 شركة طيران الأرباح التي لم تتحقق في العام 2020 للقطاع بنحو 419 مليار دولار، بسبب أزمة كورونا، وهي تمثل خسارة نصف الإيرادات العالمية من قطاع الطيران التجاري.