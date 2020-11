أمازون توصل الطلبات عبر طائرات مسيرة في أمريكا(فيديو)

ويعد هذا القرار خطوة كبيرة على طريق التحول للتوصيل عبر الجو للشركة.

وقالت الإدارة، في بيان لها، إن الموافقة ستمنح أمازون امتيازات واسعة لتقديم الحزم بأمان وكفاءة للعملاء، بحسب صحيفة ذا بزنس تايمز الأمريكية.

وقبل أمازون، منحت موافقة مماثلة لشركة UPS لخدمات البريد، وعدد من الشركات الأخرى.

ولم تعلن أمازون حتى الآن متى وأين ستبدأ تجارب النقل الجوي الخاصة بها، لكنها قالت إنها ستبدأ بها.

وأضافت أن الشركة أجرت تدريبات صارمة وقدمت أدلة مفصلة على أن عمليات تسليم الطائرات المسيّرة آمنة.

