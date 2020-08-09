منصتا تويتر وتيك توك تبحثان عملية "دمج" محتملة

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد هدد بحظر تيك توك باعتباره يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.

وأصدر ترمب الخميس أمرين تنفيذيين يحظران أي تعامل أمريكي مع منصتي التواصل الاجتماعي "تيك توك" و"ويتشات"، مبررا ذلك بأنهما "تشكلان تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها"، مانحا الأمريكيين مهلة 45 يوما للتوقف عن التعامل معهما.

كما طالب ترمب بأن يذهب جزء كبير من أي صفقة بيع محتملة لنشاط تيك توك في الولايات المتحدة الى وزارة الخزانة الأمريكية.

وكانت شركة مايكروسوفت العملاقة أول من تقدم بطلب للاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

وذكرت صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية الخميس أن مايكروسوفت وسعت نطاق المفاوضات، وهي الآن تسعى وراء عمليات التطبيق الصيني في العالم بشكل كامل.

ونقلت وول ستريت جورنال عن أشخاص مطلعين على المفاوضات أن شركة تويتر الأصغر من مايكروسوفت سيكون عرضها طويل الأمد للاستحواذ على تيك توك، لكن الصفقة قد تخضع لتدقيق أقل من قبل هيئة مكافحة الاحتكار الأمريكية مقارنة بشركة ضخمة مثل مايكروسوفت.

ومع ذلك من المرجح أن يحتاج تويتر الى دعم مستثمرين آخرين لاستكمال عملية الدمج.

وفي عام 2012 استحوذ تويتر على منصة "فاين" التي سمحت للمستخدمين بتشارك مقاطع فيديو قصيرة، لكن الخدمة أُغلقت عام 2016.

حرب تجارية

كانت حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة قد بدأت بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 22 آذار/مارس من عام 2018 عن وجود نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار أمريكي على السلع الصينية.

وفي 15 يناير/ كانون ثاني الماضي وقعت الولايات المتحدة والصين ما يسمى اتفاق المرحلة الأولى التجاري في محاولة لتهدئة الحرب التجارية الدائرة بينهما.