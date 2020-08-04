لأول مرة في التاريخ.. أسعار الذهب تتجاوز ألفي دولار للأوقية

وتجاوز المعدن الأصفر في العقود الأمريكية الآجلة هذا الحاجز النفسي بحلول الساعة 15: 00 تغ، وواصل الصعود ليبلغ ذروة 2006 دولارات بحلول الساعة 15: 20، قبل أن يرتد إلى 2002 دولار.

وبحلول الساعة 15: 28، صعد الذهب في المعاملات الفورية متجاوزا 2001 دولار للأوقية، بعدما لامس للحظات حاجز 2003 دولارات.

وجاء الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، مع تهافت المستثمرين عليه باعتباره ملاذا آمنا، هروبا من الأصول عالية المخاطر مع تراجع الآمال بتعافٍ اقتصادي قريب في ظل اتساع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وزاد من قوة الذهب انكفاء الدولار نحو الهبوط بعدما سجل مكاسب في وقت سابق الثلاثاء.

وبحلول الساعة15:40 تغ، نزل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 93.430.

وبذروته الجديدة، فقد حقق المعدن النفيس مكاسب تجاوزت 30 بالمئة منذ بداية 2020.

وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي اند اف مان كابيتال ماركتس لوكالة رويترز، "مشكلة فيروس كورونا ستلازمنا لبعض الوقت. يبدو أن الاقتصاديات في أنحاء العالم ستكون هشة للغاية ولفترة ممتدة.

وأضاف: "ستحتاج الاقتصاديات للتحفيز والتيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة لامتصاص الصدمات. وكل ذلك سيفيد الذهب."

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى

24.34 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 921.26 دولارا للأوقية، وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2100.73 دولار للأوقية.