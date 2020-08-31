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اقتصاد|مصر

تعاظم الديون الخارجية: مصر تقترض ملياري دولار من الإمارات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ومحمد بن راشد حاكم دبي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يسار) ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي ومحمد بن راشد حاكم دبي
31/8/2020

وذكرت وزارة المالية في بيان، أن التسهيلات التي كانت قد طلبتها تبلغ 1.5 مليار دولار، لكنها رفعت المبلغ إلى ملياري دولار، بفعل زيادة الطلب على الاكتتاب.

وشارك في الاكتتاب "شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة"، الذراع المصرفية الاستثمارية لـ"بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك أبو ظبي الأول"، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين.

كما قام "بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال" بدور بنك التوثيق، وبنك أبو ظبي الأول وكيلاً عالميًا ووكيلاً للتسهيل والاستثمار.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في البيان، إن بلاده تعمل على تنويع مصادر تمويلها، من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الإقليمية والإسلامية.

وارتفعت حاجة مصر للنقد الأجنبي خلال العام الجاري، بفعل التبعات الاقتصادية والمالية السلبية لتفشي جائحة كورونا، والتي أثرت على إجمالي احتياطات البلاد من النقد الأجنبي.

وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إن ديون مصر الخارجية وصلت إلى 119.6 مليار دولار، fنهاية السنة المالية 2019-2020 المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي.

فيما تظهر أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفاع الديون المحلية إلى نحو 4.18 تريليون جنيه (269.6 مليار دولار) نهاية سبتمبر/أيلول 2019.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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