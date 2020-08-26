الليرة التركية تتعافى من مستوى قياسي منخفض

وأشار محللون إلى توصية من بنك "جيه بي مورجان" لشراء الليرة بينما تظهر موجة مبيعات مضطربة استمرت شهرا علامات في فقدان الزخم.

وتخلفت الليرة عن معظم العملات الأخرى هذا العام بسبب مخاوف من استنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي وتدخلات مكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار فائدة حقيقية سلبية بشكل حاد.

وفي أواخر جلسة التداول اليوم، سجلت الليرة 7.3680 مقابل الدولار الأمريكي بعد أن كانت لامست مستوى قياسيا منخفضا أثناء التعاملات عند 7.407 في جلسة الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم صعدت الليرة إلى مستوى أكثر ارتفاعا عند 7.34 مقابل العملة الخضراء.

وتضررت الليرة على مدار الشهر المنصرم من النزاع بين تركيا واليونان حول موارد طبيعية في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي زاد من مخاوف المستثمرين، بالإضافة إلى تهديد للاتحاد الأوربي يلوح في الأفق بعقوبات بسبب التوتر شرق المتوسط.