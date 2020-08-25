الليرة التركية تلامس مستوى قياسيا جديدا أمام الدولار

وتراجعت الليرة أكثر من 0.3 إلى 7.4035 مقابل الدولار بحلول الساعة 1411 بتوقيت غرينتش من 7.38 عند الإغلاق في الجلسة السابقة. والمستوى القياسي المنخفض السابق لليرة أثناء التعاملات كان 7.4 وسجلته في 18 أغسطس/ آب.

وعدًل البنك المركزي أدواته للتمويل لزيادة تكاليف الاقتراض رغم إبقائه على سياسته لأسعار الفائدة مستقرة عند 8.25 بالمئة.

ومما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن احتياطيات النقد الأجنبي المستنزفة لدى تركيا وتدخلاتها المكلفة في سوق العملات، تهديد للاتحاد الأوربي يلوح في الأفق بعقوبات مع تزايد التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.