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اقتصاد|تركيا

13 مليار دولار.. حجم التجارة الالكترونية في تركيا في 6 أشهر

وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان
وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان
20/8/2020

وأوضحت بكجان في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن نسبة التجارة الالكترونية في البلاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ارتفعت 64 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت بأن حجم التجارة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الماضي، بلغ 55.9 مليار ليرة تركية(7.61 مليار دولار)، وفي إجمالي 2019، وصل إلى 136 مليار ليرة(18.52 مليار دولار).

وأضافت أن فترة تفشي فيروس كورونا، أظهرت مجددا أهمية التجارة الالكترونية، مشيرة أن جميع القطاعات استخدمت هذا المجال في التجارة الداخلية والخارجية خلال مرحلة الوباء.

وتابعت قائلة: "بالنظر إلى الموقع الجغرافي المميز لبلادنا، فإننا من الممكن أن نكون مركزا للتجارة الالكترونية في العالم".

وذكرت بأن وزارة التجارة التركية قدمت دعما للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل الانتقال إلى نظام التجارة الالكترونية، مشيرة أن 3 آلاف و761 شركة صغيرة ومتوسطة بدأت العمل بنظام التجارة الالكترونية أحيرا.

المصدر : الأناضول
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