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اقتصاد

آبل تصبح أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى تريليوني دولار

آبل تصبح أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى 2 تريليون دولار
آبل تصبح أول شركة أمريكية تصل قيمتها السوقية إلى 2 تريليون دولار
19/8/2020

وحقق صانع آيفون هذا التميز خلال تداولات الصباح مع ارتفاع سهم الشركة بنسبة 1,0 بالمئة، ليصل الى 467,02 دولارا عند الساعة 15,20 بتوقيت غرينتش. وكانت آبل أول شركة تكنولوجيا أمريكية تصل قيمتها إلى تريليون دولار في مارس/ آذار 2018.

ولاحقا تبعتها شركات أمازون ومايكروسوفت والفابيت التي تملك غوغل، وجميعها تخطت قيمتها السوقية  تريليون دولار.

ورفع الأداء المدهش لسهم آبل ثروة الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك إلى مليار دولار للمرة الأولى، وفق مؤشر بلومبرغ لأصحاب المليارات.

وعلى الرغم من تحقيق شركات التكنولوجيا مكاسب جراء ازدياد الطلب على خدماتها ومنتجاتها خلال فترات الإغلاق، إلا أن آبل تفوقت على منافسيها عبر مبيعات قوية للأجهزة اللوحية والساعات وغيرها إضافة إلى التطبيقات الجديدة والخدمات التي اكتسبت مكانة صلبة خلال الأزمة الصحية.

وفي الفصل الأخير الذي انتهي في يونيو/ حزيران، أعلنت آبل عن ارتفاع أرباحها بنسبة 8 بالمئة إلى 11,2 مليار دولار وارتفاع إيراداتها 11 بالمئة إلى 59,7 مليارا.

ويأتي ارتفاع سهم آبل وسط ازدهار تشهده أسهم شركات التكنولوجيا المدرجة في البورصات، مع انتقال الناس للعمل من المنازل وسط تفشي وباء كوفيد-19 واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي.

وارتفع مؤشر بورصة ناسداك التي تضم أغلب شركات التكنولوجيا إلى مستويات قياسية أكثر من 30 مرة عام 2020، بما في ذلك الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
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