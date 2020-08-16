بعد أوامر السيسي: رفع أسعار تذاكر المترو في مصر بمعدل 40 في المئة

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد (خاصة) "كل شغل الدولة الشاغل توفير وسائل مواصلات آمنة وعصرية سعرها مناسب".

وأوضح أنه سيتم رفع أسعار تذاكر لترتفع التذكرة قيمة 3 إلى 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 5 إلى 7 جنيهات، وتذكرة الأربعين محطة إلى10 جنيهات، بدءًا من الإثنين.

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو لأنفاق ستبدأ في العمل ابتداء من السادسة صباح (الإثنين) حتى محطة هليوبوليس، مع تكثيف العمل للانتهاء من تنفيذ تغطية سقف محطة عدلي منصور، التي قد تستغرق شهرين أو ثلاثة أشهر.

وتابع: "خطوط المترو بالكامل لا تحقق مصاريف التشغيل، والحكومة قررت تأجيل إقرار زيادة الكهرباء الأخيرة على مترو الأنفاق".

وكشف الوزير عن التعاقد مع شركة إعلانات بالمترو بقيمة 110 ملايين جنيه لمدة 10 سنوات، كما أن مصاريف تشغيل المترو 8 مليارات جنيه، مضيفًا "نحصل على 50 في المئة منها فقط"، وأن تكلفة إنشاء الخط الثالث للمترو 97 مليار جنيه.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في وقتٍ سابق اليوم، إن "المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكة الحديد والمترو ممولة بقروض"، موجهًا برفع أسعار تذاكر المواصلات وخدمات النقل.

وأضاف السيسي خلال افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش".

ثم وجه كلامه لوزير النقل والمواصلات قائلًا "متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش".

وتابع "كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله"؛ ليرد كامل الوزير "في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم"، وعقَّب السيسي: "جديد وقديم يا كامل".

عاجل: بدءًا من الغد، رفع أسعار تذاكر المترو

التذكرة قيمة من 3 إلى 5 جنيهات،

والتذكرة قيمة من 5 إلى 7 جنيهات،

وتذكرة بقيمة 10 جنيهات لعدد 40 محطة

الزيادة كالعادة -وبكل سعادة- تصب في "#مصلحة_المواطن"!#انشروا_انجازات_السيسي — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) August 16, 2020

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