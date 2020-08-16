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اقتصاد|السعودية

التضخم في السعودية يقفز إلى 6.1% بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة

امرأة تشتري من أحد المراكز التجارية في السعودية
امرأة تشتري من أحد المراكز التجارية في السعودية
16/8/2020

كان معدل التضخم في يونيو/حزيران 0.5 في المئة، وهي أقل زيادة سنوية منذ يناير/كانون الثاني، وذلك قبل زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 في المئة من خمسة في المئة بداية من أول يوليو تموز.

عزت الهيئة العامة للإحصاء قفزة التضخم السنوي إلى زيادة أسعار معظم الفئات. وسجل الغذاء أكبر إسهام بنسبة 14.6 في المئة ثم المواصلات بنسبة 7.3 في المئة.

وقال جيسون توفي كبير اقتصادي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونومبكس في مذكرة بحثية "أثر زيادة ضريبة القيمة المضافة قد يكون محدودا نسبيا مقارنة باستحداث الضريبة للمرة الأولى في 2018. ومع ذلك، نتوقع أن تقفز نسبة التضخم في السعودية إلى ما بين 5.5 وستة في المئة على أساس سنوي في الشهر الحالي وأن تظل قرب هذا المستوى معظم العام المقبل".

السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وكانت أعلنت في مايو أيار زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها سعيا لتعزيز ماليتها العامة التي تضررت من الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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