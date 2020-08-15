الصندوق السيادي السعودي يتخارج من مجموعة شركات عالمية

وذكرت الهيئة في إفصاح أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تخلى عن حصته في شركة بوينغ الأمريكية، وبريتش بتروليوم، وستاربكس، وفيسبوك، وماريوت إنترناشونال، وكوالكوم، وبرودكوم، وفايزر، ووالت ديزني، و"آي.بي.إم"، و بنك أوف أمريكا، وسيتي غروب، وتوتال.

كذلك، قلص الصندوق حصة أسهمه في سيسكو سيستمز بنسبة 53.5 بالمئة إلى 5.8 ملايين سهم، وفي أسهم بيركشاير هاثاوي من الفئة b بنسبة 49 بالمئة إلى 218 ألفا و778 سهما، وفي كانديان ناتشورال ريسورسز، بنسبة 43.1 بالمئة إلى 17.1 مليون سهم.

يتزامن ذلك، في وقت ينفذ فيه الصندوق السيادي السعودي، دراسة خيارات استثماراته الحالية والمستقبلية في الأوراق المالية الخارجية.

إفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية: