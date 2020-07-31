البث الحي
اقتصاد

أبل تتخطى أرامكو السعودية لتصبح أكبر شركة في العالم

القيمة السوقية لشركة "أبل" وصلت إلى 1.762 تريليون دولار في تعاملات اليوم
القيمة السوقية لشركة "أبل" وصلت إلى 1.762 تريليون دولار في تعاملات اليوم
31/7/2020

وحقق سهم أبل قفزة إلى 412.44 دولار، مما يجعل رأسمالها السوقي عند 1.762 تريليون دولار، وذلك استنادا إلى عدد الأسهم الذي ورد في إفصاح دوري لأبل اليوم.

وبحسب بيانات رفينيتيف، يبلغ رأس المال السوقي لأرامكو السعودية، والتي صارت أكثر الشركات المدرجة قيمة منذ طرحها العام الماضي، 1.76 تريليون دولار وفق آخر إغلاق.

وبعد زيادة 6.2% حققها سهمها إلى 408.78 دولار في تعاملات منتصف اليوم، أمسى رأس المال السوقي لأبل عند 1.748 تريليون دولار. وبعد أن أعادت أبل شراء أسهم بقيمة 16 مليار دولار في ربع السنة المنتهي في يونيو/ حزيران، فإن عدد الأسهم غير المدرجة التي لديها أربعة مليارات و275 مليونا و634 ألف سهم حتى 17 يوليو/ تموز، بحسب الإفصاح.

وبالزيادة التي حققها السهم اليوم، يكون قد زاد 40 % منذ بداية العام، إذ يراهن المستثمرون على أنها وشركات تكنولوجية أمريكية أخرى ستخرج من جائحة فيروس كورونا أقوى من منافسين أصغر حجما.

وفي تقريرها الفصلي، أعلنت أبل تجزئة السهم الواحد فيها إلى أربعة أسهم، إذ يبدأ التداول على أساس التغيير وفق التجزئة في 31 أغسطس/ آب. وستكون هذه أول تجزئة أسهم لأبل منذ 2014.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

تشغيل خط "تاب" لنقل غاز أذربيجان إلى أوربا عبر تركيا

فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (الأناضول)

آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم.. تدعمه الصين ويستبعد أمريكا

قمة أسيان في فيتنام

قناة السويس تخفض رسوم مرور السفن السياحية بنحو 50%

قناة السويس المصرية

ارتفاع ملحوظ لليرة التركية أمام الدولار بعد تصريحات أردوغان

الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

نتنياهو ينعى والد "مدون" سعودي طرده فلسطينيون من الأقصى‎ (فيديو)

رئيس الوزراء الإسرائيلي تقدم بالعزاء إلى المدون السعودي محمد سعود في وفاة والده (تويتر)

بسبب نفيه حدوث تزوير.. ترمب يقيل أكبر مسؤول عن الأمن الإلكتروني

دونالد ترمب يصافح كريس كريبس مدير وكالة الأمن السيبراني (رويترز)