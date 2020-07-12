البث الحي
اقتصاد

بينها مصر.. صندوق أبوظبي للتنمية يعلق مدفوعات خدمة الدين للدول

صندوق أبوظبي للتنمية
صندوق أبوظبي للتنمية
12/7/2020

ويقدم الصندوق الذي تموله الحكومة مساعدات مالية للشركات في الإمارات ولدول نامية من بينها باكستان ومصر والسودان وإثيوبيا.

وأفاد بيان للصندوق أن مدفوعات خدمة الدين سَتُعلق للدول والشركات التي يسري عليها القرار من أول يناير/ كانون الثاني إلى 31 من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال الصندوق إنه يتعين على الدول والشركات طلب تعليق المدفوعات لكنه لم يحدد معايير تطبيق القرار على الشركات والدول.

وقال محمد سيف السويدي المدير العام للصندوق إن من الضروري أن يدعم الصندوق من هم في أمس الحاجة للمساعدة، لاسيما الدول منخفضة الدخل في وقت يرزح فيه العالم تحت وطأة آثار جائحة كورونا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من اقتصاد

تشغيل خط "تاب" لنقل غاز أذربيجان إلى أوربا عبر تركيا

فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (الأناضول)

آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم.. تدعمه الصين ويستبعد أمريكا

قمة أسيان في فيتنام

قناة السويس تخفض رسوم مرور السفن السياحية بنحو 50%

قناة السويس المصرية

ارتفاع ملحوظ لليرة التركية أمام الدولار بعد تصريحات أردوغان

الليرة التركية تراجعت خلال الأسابيع الماضية
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)

دراسة استخباراتية إسرائيلية تحذر من قوة تركيا.. ماذا قالت؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (وكالة الأناضول)

دعوى قضائية ضد السيسي و29 مسؤولا مصريا أمام محكمة تركية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي