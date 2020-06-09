كورونا يعصف بـ 8 مليارات دولار من الناتج المحلي المصري

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو 130 مليار جنيه (8 مليارات دولار).

كما تراجعت الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية بنحو 124 مليار جنيها ( 7.6 مليارات دولار) منذ تفشي الوباء.

خفض معدل النمو

وقال معيط إن الحكومة خفضت معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي 2020/2019، والذي ينتهي 30 يونيو/حزيران الجاري، من 6% إلى 4%.

وكانت الحكومة خفضت أيضا توقعاتها للنمو في العام المالي الجديد 2021/2020 إلى 2% في حالة استمرت الأزمة لشهر ديسمبر/ كانون أول المقبل بعد تخفيضها إلى 3.5% من 4.5% بناء على توقعات بانتهاء الأزمة في يونيو/ حزيران الجاري.

كان البنك الدولي قد خفض توقعات النمو الاقتصادي لمصر في العام المالي الحالي إلى 3% بانخفاض عن توقعات سابقة للبنك عند 5.9%.

ووفقا لما جاء في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر عن البنك الدولي لشهر يونيو/حزيران 2020، يتوقع البنك نمو الاقتصاد المصري بوتيرة أبطأ بنسبة 2.1% في العام المالي 2021/2020.

وكان البنك الدولي توقع في وقت سابق أن تسجل مصر نموا بنسبة 6% في العام المالي المقبل.

نحو 4 مليارات دولار لمواجهة الجائحة

وقال معيط إن إجمالي المبالغ الإضافية التي خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحي ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن نحو 63 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار) من الـ 100 مليار جنيه (6.2 مليارات دولار) التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات كورونا.

وقال معيط، إنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 11 مليار جنيه (0.7 مليار دولار) لدعم القطاع الصحي وتلبية الاحتياجات الملحة والحتمية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحي ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها بالمحافظات وفرق العمل المركزية ومعاونيهم وفرق الترصد الوبائي وهيئة الإسعاف.

تعيين أطباء

وأضاف أنه تم تدبير مبلغ 400 مليون جنيه سنويًا (24.6 مليون دولار) لتمويل تعيين 7 آلاف معيد ومدرس مساعد بكليات الطب بالجامعات، وتكليفهم بالعمـل بالمستشفيات الجامعية والتعاون الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، إضافة إلى تعيين 1200 زميل وزميل مساعد من الأطباء بالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة

وأوضح أنه تم تخصيص 2.6 مليار جنيه (0.16 مليار دولار) لرفع بدل التعرض لخطر العدوى لأعضاء المهن الطبية بنسبة 75%، وكذلك رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية.

أشار إلى أنه تم دعم قطاع الصناعة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بنحو 16.6 مليار جنيه (1.02 مليار دولار).

وقال إنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه (0.37 مليار دولار) لهيئة السلع التموينية لشراء كميات إضافية من القمح المستورد تبلغ 1.6 مليون طن.