زيادة جديدة في أسعار الكهرباء تفجر عاصفة غضب في مصر

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، خطة الحكومة لزيادة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو/تموز 2021، بنسبة زيادة بلغت 19.1%.

وذكر شاكر أن وزارة الكهرباء والطاقة قد رفعت أسعار استهلاك الكهرباء بنسبة 21.3% العام الحالي، وبنسبة 23.1% العام الماضي.

تأتي الزيادة الجديدة رغم الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة عالميا، حيث انخفضت أسعار البترول إلى النصف تقريبا مما هو محدد سلفا لسعر برميل البترول في الموازنة العامة للدولة في مصر.

وأعلن شاكر في مؤتمر صحفي عقده اليوم أسعار شرائح الكهرباء للعام المالي الجديد 2020-2021، والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو/تموز القادم كالتالي:

الشريحة الأولى للاستهلاك من صفر إلى 50 كيلو وات/ ساعة شهريا (38 قرشا ارتفاعا من 30 قرشا) حاليا.

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات/ ساعة شهريا (48 قرشا ارتفاعا من 40 قرشا).

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات/ ساعة شهريا (65 قرشا ارتفاعا من 50 قرشًا).

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات/ ساعة شهريا (96 قرشا ارتفاعا من 82 قرشًا).

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات/ ساعة شهريا (118 قرشا ارتفاعا من 100 قرشًا).

الشريحة السادسة من651 إلى 1000 كليو وات/ ساعة شهريا (140 قرشا).

الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات/ساعة شهريا لا يحصلون على دعم (118 قرشًا).

الشريحة الثامنة من صفر لأكثر من 1000 كيلو ات/ ساعة شهريا (145 قرشا).

تمديد زمن الخطة

وذكر الوزير أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت في العام 2015- 2016، وكان مخططا أن تنتهي في يوليو/ تموز 2019 بتحرير كامل لأسعار الطاقة الكهربائية.

ومع تحرير سعر صرف الجنيه نهاية عام 2016، تم بتمديد خطة رفع الدعم ثلاث سنوات أخرى تنتهي عام 2021-2022.

وأضاف الوزير أنه وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية قررت الحكومة مد خطة التحرير الكامل لأسعار الطاقة الكهربائية 3 سنوات أخرى تنتهي في 2024-2025.

وأعلن شاكر عن تثبيت أسعار استهلاك الطاقة الكهربائية للاستهلاك الصناعي خلال السنوات الـ 5 القادمة مع منح المصانع خفض قدره 10 قروش للكيلو وات ساعة من القيمة الحالية السعر استهلاك الكيلو وات/ ساعة.

قابلة للزيادة

وأضاف شاكر أنه تم حساب الزيادة وفقا لسعر صرف 16 جنيها للجنيه مقابل الدولار، ما يعني احتمال زيادة الأسعار في حال تغير سعر الصرف.

ومن الجدير بالذكر أن سعر صرف الجنيه يبلغ حاليا 16.25 للدولار وفقا للبنك المركزي المصري.

تفاعلات غاضبة

وفور إعلان الزيادات الجديدة تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القرار مؤكدين أن الحكومة لم تراع ما يمر به المواطن البسيط من أزمات بسبب إجراءات فيروس كورونا.

وهاجم مغردون القرار، واعتبروه استمرار لسياسات الحكومة المصرية المتجاهلة لمعاناة الشعب الاقتصادية بسبب استمرار ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه.

وتصدر وسم (#الكهرباء) مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمجرد الإعلان عن تفاصيل القرار، بتدوينات وتغريدات تطالب بالتراجع عن الزيادة في الوقت الراهن، أسوة بباقي الدول.

افهم لية يعني

زيادة ف الكهرباء وفي اوبئة منتشركة ومبنشتغلش واصلا الاسعار ف زيادة هوا الواحد المفروض يعمل اية يعني #كهرباء https://t.co/oWOWzMzBwg — Khaled Mahmoud Fouad (@KMFHabib) June 9, 2020

زيادة أسعار الكهرباء

هل هذا وقته؟

بينما دول العالم تدعم المواطنين في ظل عدوي كورونا!#الكهرباء#مصر — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 9, 2020

https://twitter.com/nasser699957773/status/1270310846615470080?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ibroenawy/status/1270310224826687489?ref_src=twsrc%5Etfw