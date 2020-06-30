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لا عودة لمستويات توظيف ما قبل كورونا.. العمل الدولية تكشف الأسباب

التوقعات لسوق العمل العالمية في النصف الثاني من 2020 "شديدة الضبابية" بسبب جائحة كورونا
التوقعات لسوق العمل العالمية في النصف الثاني من 2020 "شديدة الضبابية" بسبب جائحة كورونا
30/6/2020

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقاريرها إن انخفاض المعدل العالمي لعدد ساعات العمل جاء "أسوأ بكثير مما كانت تشير إليه التقديرات سابقا" في النصف الأول من العام.

وكانت الأمريكيتان أكثر المناطق تضررا، إذ فقدتا 18.3 بالمئة من ساعات العمل.

وعالميا، قالت المنظمة إن التقديرات تشير إلى أن الربع الثاني من العام شهد بسبب الجائحة تقلص عدد ساعات العمل بنسبة 14 بالمئة، وهو ما يعادل 400 مليون وظيفة بدوام كامل.

وبالنسبة للربع الرابع، تشير تقديراتها إلى فقدان 4.9 بالمئة من عدد ساعات العمل، بما يعادل 140 مليون وظيفة.

وقالت إن هذا الرقم يمكن أن يزيد إلى 11.9 بالمئة، أو 340 مليون وظيفة، وفق تصور متشائم في ظل ما يعرف بموجة ثانية من الجائحة.

وقال المدير العام للمنظمة جاي رايدر في مؤتمر صحفي بجنيف "التقديرات شهدت زيادة كبيرة للضرر الذي لحق بأسواق العمل لدينا بسبب الجائحة…لذا ليس هناك سبيل لتعاف سهل أو سريع".

وتشمل الأرقام الأشخاص الذين تقلص عدد ساعات عملهم أو من أحيلوا إلى إجازات غير مدفوعة الأجر أو من فقدوا وظائفهم أو انسحبوا من قوة العمل.

وقال التقرير إنها تظهر "تدهور الأوضاع"، لاسيما في الدول النامية.

وقال إن نحو 93 بالمئة من العاملين مازالوا في دول تفرض نوعا من الإغلاق لأماكن العمل.

وقال رايدر إن الجائحة كان لها "تأثير غير متناسب ومدمر" على النساء العاملات اللاتي غالبا ما يعملن في قطاعات تضررت بشدة مثل الغذاء والإعاشة وتجارة التجزئة والعقارات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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