الخطوط الليبية تخسر 194 مليون دولار جراء استهداف مطار معيتيقة

جاء ذلك بحسب ما أورده المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع للجيش الليبي، على حسابه بـتويتر.

وقال المركز الإعلامي إن أكبر الأضرار التي تم حصرها، لحقت بطائرتين من طائرات الشركة، خرجت إحداهما عن الخدمة نهائيا.

وفي أكثر من مناسبة، أعلنت قوات الحكومة الليبية، عن قصف متكرر تنفذه قوات اللواء خليفة حفتر، على مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

#عملية_بركان_الغضب: الخطوط الجوية الليبية خسرت 272 مليون دينار نتيجة استهداف مليشيات حفتر الارهابية مطار معيتيقة أكبر الأضرار التي تم حصرها لحقت بطائرتين من طائرات الشركة خرجت إحداهما عن الخدمة نهائيا#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود#ليبيا pic.twitter.com/vZGYyR8jAq — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 22, 2020

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق انتصارات على قوات حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

والأحد، قالت مؤسسة النفط الليبية، إن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية تقترب من 6 مليارات دولار، بعد 157 يوما على الغلق القسري.

خسائر الدولة الليبية الناجمة عن إقفال ميليشيات حفتر الارهابية الموانىء والخطوط النفطية قد تجاوزت 5 مليار دولار#انتصرت_طرابلس#سرت_تعود#لن_نعود_للقيود #ليبيا — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 17, 2020

وفي 17 يناير/كانون الأول الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.