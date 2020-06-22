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اقتصاد

الخطوط الليبية تخسر 194 مليون دولار جراء استهداف مطار معيتيقة

طائرة ركاب تضررت جراء قصف قوات حفتر على مطار معيتيقة بطرابلس
طائرة ركاب تضررت جراء قصف قوات حفتر على مطار معيتيقة بطرابلس
22/6/2020

جاء ذلك بحسب ما أورده المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابع للجيش الليبي، على حسابه بـتويتر.

وقال المركز الإعلامي إن أكبر الأضرار التي تم حصرها، لحقت بطائرتين من طائرات الشركة، خرجت إحداهما عن الخدمة نهائيا.

وفي أكثر من مناسبة، أعلنت قوات الحكومة الليبية، عن قصف متكرر تنفذه قوات اللواء خليفة حفتر، على مطار معيتيقة الدولي في طرابلس.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن قوات حفتر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة المعترف بها دوليا؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق انتصارات على قوات حفتر، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

والأحد، قالت مؤسسة النفط الليبية، إن إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول النفطية تقترب من 6 مليارات دولار، بعد 157 يوما على الغلق القسري.

وفي 17 يناير/كانون الأول الماضي، أغلق موالون لحفتر ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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