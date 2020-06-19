ارتفاع أسعار الذهب بسبب مخاوف من تفشٍ جديد لفيروس كورونا

وزاد الذهب في المعاملات الفورية واحدا في المئة إلى 1741.03 دولار للأوقية (الأونصة) حتى مساء الجمعة، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 1747.90 دولار للأوقية.

وبلغت الأسعار الفورية للذهب الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2012 لتصل إلى 1764.55 دولار للأوقية.

وجرى الإعلان عن إصابة ما يزيد عن 8.38 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وجاءت اختبارات حوالي 400 عامل إيجابية في مجزر بشمال ألمانيا، فيما أعلنت الصين عن 32 حالة إصابة جديدة اليوم.

وصعدت أسعار الذهب 14% منذ بداية العام، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة في ظل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي والمستويات غير المسبوقة من الدعم المالي والنقدي من جانب الحكومات والبنوك المركزية.

ومقابل سلة عملات، لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي بلغ 97.38.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.91 في المئة إلى 1907.44 دولار للأوقية ليتجه صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وصعد البلاتين 2.6 في المئة إلى 824.50 دولار للأوقية، محققا زيادة 2.3 في المئة منذ بداية الأسبوع.

وارتفعت الفضة 1.3 في المئة إلى 17.73 دولار، وفي طريقها لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي.