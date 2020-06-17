كمامات كورونا على البطاقات التموينية في مصر

وتعكف الوزارة على تدبير 40 مليون كمامة قماشية مستدامة، فيما أوضح مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الخارجية أيمن حسام الدين في مداخلة تليفزيونية أن الكمامات لن تطرح مع أول يوليو/تموز، نظرا لأن إنتاج 40 مليون كمامة مبدئيا، وتوزيعها على البطاقات التموينية البالغ عددها 64 مليون بطاقة سيستغرق المزيد من الوقت.

وبحسب ما نقلته جريدة البورصة عن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالقاهرة عمر حسن، فإن هناك 100 مصنع إضافي ستبدأ إنتاج الكمامات القماشية خلال يونيو/حزيران الجاري.

وبذلك يرتفع عدد المصانع العاملة على إنتاج الكمامات إلى 400 مصنع ينتج الواحد منها بين 6 آلاف و30 ألف كمامة يوميا، بسعر 10-13 جنيها للمستهلك، وفقا لعمر حسن.

شكوى وعبء

وجأر مصريون بالشكوى مع بدء إلزام الحكومة المواطنين باستخدام الكمامات في المواصلات العامة والمصالح الحكومية والأسواق الشعبية في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.

وجاءت أعباء الكمامة التي يشدد الخبراء على أهميتها للحد من انتشار الوباء في وقت مازال ملايين المصريين يعانون فيه من المصاعب التي جلبها تحرير سعر الصرف في أواخر 2016 وما رافقه من ارتفاع الأسعار وتحرير أسعار الكهرباء والمواد البترولية وغيرها.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفع معدل الفقر في مصر إلى 32.5%، بحساب دخل خط الفقر عند 8827 جنيها في السنة للفرد، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2000.

تداعيات وخيمة

وقد تسببت أزمة كورونا في تداعيات اقتصادية وخيمة في مصر إذ توقف قطاع السياحة الحيوي للتوظيف وأثر سلبا على تدفقات النقد الأجنبي عموما، فضلا عن تقلص معدلات النمو.

وفي طريقها نحو إعادة فتح الاقتصاد في منتصف يونيو/ حزيران، فرضت الحكومة المصرية غرامة 4000 جنيه (252.5 دولار) على من لا يستخدم الكمامة.

وشنت وزارة الداخلية بالفعل حملات بأنحاء البلاد لضبط المخالفين ومنعت محطات مترو الأنفاق دخول من لا يضعها.

وتتراوح أسعار الكمامات الطبية العادية بين 5 جنيهات (0.32 دولار) للقطعة و10 جنيهات، ولا يشمل هذا الكمامة من نوع N95 التي يصعب العثور عليها ويقترب سعرها من 200 جنيه.

غير متوفرة

وبخلاف العبء المادي يواجه بعض المصريين صعوبة في الحصول على الكمامة إذ لا تتوافر في بعض الصيدليات.

وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق عن طرح كمامات مصنوعة من القماش بسعر 5 جنيهات عبر مصانع الملابس بمواصفات قياسية من وزارة الصحة بحيث تكون آمنة وصالحة للاستخدام لمدة شهر.

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في بيان صحفي إن مصر تستهدف إتاحة حوالى 30 مليون كمامة شهريا لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأوقف جهاز حماية المستهلك إعلانات عن كمامات قماش لواحدة من أكبر شركات الملابس الداخلية بمصر، قائلا إن تلك الكمامات غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وإلى أن يبدأ طرح الكمامات القماش سيضطر المصريون إلى استخدام الكمامات الطبية بتكلفة قد تصل إلى بضع مئات من الجنيهات للأسرة الواحدة شهريا.

وكان البنك الدولي قال في تقرير صدر في أبريل/ نيسان 2019 إن حوالي 60% من المصريين إما فقراء أو منكشفون على مخاطر الفقر وإن التفاوتات الاقتصادية في تزايد.

وسجلت مصر 94 حالة وفاة و1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، وفق ما أعلنته وزارة الصحة.

وارتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 47856 حالة، من بينها 1766 حالة وفاة، و14144 حالة تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية، منها 12730 حالة تعافت تماما وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي.