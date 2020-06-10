البث الحي
اقتصاد|تركيا

رغم كورونا.. هبوط معدل البطالة في تركيا

أعادت تركيا فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات أول الشهر الجاري
أعادت تركيا فتح المطاعم والمقاهي والمتنزهات أول الشهر الجاري
10/6/2020
منع تسريح العمال

وفرضت الحكومة التركية حظرا على تسريح العمالة في أبريل/ نيسان لمدة 3 أشهر لتخفيف أثر الجائحة وقال الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء إن الحكومة أعدت برنامجا شاملا لتعزيز التوظيف.

وبلغ معدل البطالة 14.1% في نفس الفترة من العام الماضي.

ونزل معدل البطالة في القطاع غير الزراعي إلى 15% من 16.1% قبل عام حسب معهد الإحصاء التركي.

رفع مكانة تركيا

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد عزمهم على رفع مكانة تركيا في الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا.

جاء ذلك في كلمة، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، أمس الثلاثاء.

وقال أردوغان "بعد الجائحة سنعزز مكانتنا في الاقتصاد العالمي بفضل مزايا الإنتاج والتجارة والخدمات اللوجستية لدينا".

وأضاف أنهم مصممون على دعم "المسيرة الإيجابية" للاقتصاد التركي من خلال تخفيض التضخم للمستويات المستهدفة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
خفض التضخم

وتابع "هدفنا تخفيض التضخم على مراحل من 8.5% عام 2020 إلى 6 في المئة في 2021، وتحت الـ 5% في 2022".

وأشار إلى أن تركيا في "حالة جيدة" حاليا مقارنة بالدول الأخرى من حيث تطورات سعر الصرف.

وتعهد أردوغان بدعم توظيف الشباب تحت سن 25 عاما "لضمان اكتسابهم المهارات والخبرة".

وأوضح الرئيس التركي أن تركيا تمكنت في الاقتصاد كما في الصحة من اتخاذ تدابير شاملة بسرعة عملت على تخفيف الآثار السلبية الاقتصادية للجائحة.

وأعرب أردوغان عن عزمه على تنفيذ سياسة النمو الموجهة نحو الإنتاج والتصدير بقوة في الفترة المقبلة، من خلال دعم القطاع الحقيقي والصناعيين وزيادة الإنتاج والتوظيف.

ولفت أن تركيا كانت من بين الدول الأفضل في العالم، من حيث أداؤها وتنفيذها للإجراءات الوقائية الناجحة في مكافحة الوباء، مشيرا أن بلاده حققت نموا بمعدل 4.5% خلال الربع الأول من العام الحالي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من اقتصاد

بتكوين تقترب من أعلى سعر لها على الإطلاق

بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها (رويترز)

تشغيل خط "تاب" لنقل غاز أذربيجان إلى أوربا عبر تركيا

فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (الأناضول)

آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم.. تدعمه الصين ويستبعد أمريكا

قمة أسيان في فيتنام

قناة السويس تخفض رسوم مرور السفن السياحية بنحو 50%

قناة السويس المصرية
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

فايزر تنتهي من تجربة لقاح كورونا بنسبة نجاح 95%

لقاح شركة فايزر يحقق نتائج طيبة في مواجهة فيروس كورونا المستجد

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

بطلة الملاكمة الهولندية السابقة "روبي ميسو" تعتنق الإسلام

ارتدت روبي ميسو الحجاب ونطقت الشهادتين داخل مسجد بهولندا (موافع التواصل)