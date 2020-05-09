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اقتصاد

ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف قطر مع نظرة مستقبلية مستقرة

ستاندرد آند بورز: مستويات الدخل في قطر لا تزال من أعلى الدول مما يدعم مركزها الائتماني
ستاندرد آند بورز: مستويات الدخل في قطر لا تزال من أعلى الدول مما يدعم مركزها الائتماني
9/5/2020

قالت ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إنها أكدت تصنيف قطر عند "‭‭‭AA-‬‬‬"، قائلة إنها تعتقد أن الحكومة والميزانيات العمومية الخارجية ستكونان قادرتين على توفير مصدات كافية للصمود.

وقالت الوكالة أمس الجمعة إنها تتوقع استجابة في الوقت المناسب على صعيد السياسة من حكومة قطر لدعم سيولتها، مع الوضع في الحسبان استمرار الصعوبات في أسواق رأس المال العالمية.

وباعت قطر سندات بقيمة 10 مليارات دولار في أبريل/ نيسان، لتكون أول دولة خليجية تجمع سيولة في أسواق الدين في مواجهة تراجع أسعار النفط والضبابية بالأسواق الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان "بالرغم من انكماش اقتصادي حاد وانخفاض أسعار النفط والغاز، لا نتوقع تدهورا جوهريا يتجاوز تنبؤاتنا في المراكز المالية للحكومة والأسهم الخارجية".

مستويات دخل عالية

وأضافت ستاندرد آند بورز أن مستويات الدخل في قطر لا تزال من أعلى الدول التي جرى تصنيف ديونها السيادية، مما يدعم مركزها الائتماني القوي.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت الأسبوع الماضي النظرة المستقبلية للسعودية، عازية ذلك إلى ارتفاع المخاطر المالي بسبب انهيار أسعار النفط والضبابية حيال قدرتها على تعويض الفاقد في إيرادات النفط وتحقيق الاستقرار على صعيد الديون.

وأبقت الوكالة على النظرة المستقبلية لقطر عند "مستقرة".

يشار إلى أن وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت الأسبوع الماضي النظرة المستقبلية للسعودية، عازية ذلك إلى ارتفاع المخاطر المالية بسبب انهيار أسعار النفط والضبابية حيال قدرتها على تعويض الفاقد في إيرادات النفط وتحقيق الاستقرار على صعيد الديون.

المصدر : رويترز
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