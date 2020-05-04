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اقتصاد

إرجاء معرض إكسبو 2020 العالمي في دبي لعام كامل

نموذج لمشروع إكسبو 2020 في دبي
نموذج لمشروع إكسبو 2020 في دبي
4/5/2020

صوتت أغلبية ثلثي أعضاء المكتب الدولي للمعارض على إرجاء معرض إكسبو 2020 في دبي لمدة عام كامل على خلفية انتشار وباء كورونا، وهي الأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرار وفق ما أعلن المنظمون.

 وقال المنظمون في بيان "سيوافق المكتب الدولي للمعارض رسميا على إرجاء إكسبو 2020 في دبي حتى الأول من اكتوبر / تشرين الأول2021- 31 من مارس/ آذار2022 بعد حصول القرار على أكثر من أغلبية الثلثين المطلوبة".

وكانت اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض قد أوصت في أبريل    نيسان/ الماضي بدعم طلب حكومة الإمارات تأجيل إكسبو 2020 لعام كامل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبهم، رحب المنظمون في الإمارات بقرار الإرجاء.

وقال رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي الشيخ  أحمد بن سعيد آل مكتوم في بيان "نرحب بقرار الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض المؤيد لتأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام، ونشكرهم على التزامهم المستمر بالإسهام في إكسبو الدولي في دبي، والذي سيؤدي دوراً محوريا في تشكيل ملامح عالمنا بعد انحسار الجائحة، عندما نكون في أمسّ الحاجة لذلك."

وكانت دبي تأمل بجذب نحو 25 مليون زائر إلى الحدث الذي يستمر ستة أشهر ويكلف مليارات الدولارات. وكان من المقرر أن ينطلق في 20 أكتوبر /تشرين الأول هذا العام.

وتعتمد دبي على السياحة بشكل كبير، واستقبلت في عام 2019 أكثر من 16 مليون من الزوار الأجانب. وكانت الإمارة الخليجية تأمل في استقبال 20 مليون سائح هذا العام قبل تفشي فيروس كورنا المستجد.

وألغت دبي التي تستضيف مئات المؤتمرات سنويا سلسلة مناسبات ثقافية وترفيهية خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية تفشي الفيروس.

وسجلت الإمارات العربية المتحدة حتى الآن أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و126 وفاة.

المصدر : الفرنسية
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