مالطا تصادر أوراقاً نقدية ليبية "مزورة" مخصصة لحفتر بقيمة 1.1 مليار دولار

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سلطات مالطا صادرت أوراقاً نقدية ليبية "مزورة" بقيمة نحو 1.1 مليار دولار طبعتها شركة روسية لحساب اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا.

وردت روسيا على الإعلان بقولها إنها ليست أموالاً مزيفة وأن البنك المركزي في بنغازي الذي تقدم بطلب طباعتها، هو مؤسسة "شرعية".

ولم يصدر أي بيان رسمي من سلطات مالطا.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان "ترحب الولايات المتحدة بإعلان حكومة جمهورية مالطا في 26 مايو/ أيار عن ضبط 1.1 مليار دولار من العملة الليبية المزيفة التي طبعتها شركة غوزناك – وهي شركة روسية مملوكة للدولة – بطلب من كيان مواز غير شرعي".

وأضاف البيان أن "مصرف ليبيا المركزي ومقره في طرابلس هو البنك المركزي الشرعي الوحيد في ليبيا. وقد أدى تدفق العملة الليبية المزيفة التي طبعتها روسيا في السنوات الأخيرة إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا".

وقالت الخارجية الأمريكية "إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لردع الأنشطة غير القانونية التي تقوض سيادة ليبيا واستقرارها".

وأضافت "هذا الحادث يؤكد مرة أخرى ضرورة أن تنهي روسيا أعمالها المغرضة والمزعزعة للاستقرار في ليبيا".

ولكن وزارة الخارجية الروسية ردت على ذلك في بيان قالت فيه: "نود أن نلاحظ أنه في ظل ظروف توجد فيها سلطتان بحكم الواقع في ليبيا، هناك حاليا مصرفان مركزيان، أحدهما في طرابلس حيث حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً، والآخر في بنغازي. وقد تعين حاكمه بقرار من البرلمان الليبي الذي انتخبه الشعب ويتمتع بالتالي بالشرعية الدولية الضرورية".

وأضافت الخارجية الروسية "ليست الدنانير الليبية هي المزيفة بل التصريحات الأمريكية".

وقالت شركة غوزناك الروسية إن عملية المصادرة تمت في سبتمبر/ أيلول 2019 "في انتهاك للمعايير الدولية".

وقالت في بيان إن لجنة تابعة للأمم المتحدة تدرس صحة حزمة الأموال، "لم تجد أي انتهاك للعقوبات المفروضة على ليبيا".

ونشرت صحيفة محلية في مالطا خبر مصادرة الأموال على صفحتها على فيسبوك، لكن الخبر لم يعد متاحا على موقع الصحيفة على الإنترنت ظهر السبت.

ووفقًا لتقرير خبراء للأمم المتحدة أرسل إلى مجلس الأمن الدولي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سلمت شركة غوزناك الروسية بين عامي 2016 و2018 البنك المركزي الموازي في البيضاء بشرق ليبيا أوراقاً نقدية ليبية تعادل قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار.

وقال الجيش الأمريكي إن روسيا أرسلت مؤخرا طائرات مقاتلة إلى ليبيا لدعم مسلحين روس يقاتلون الى جانب قوات حفتر.