تقنية جديدة لطباعة النقد تتيح اكتشاف التزوير بسهولة.. ماذا فعلوا؟

طورت شركة أمريكية تقنية جديدة في مجال طباعة أوراق النقد تتيح للمستخدم العادي اكتشاف الأموال المزيفة بسهولة.

وتشير الدراسات إلى أنه أثناء تداول أوراق النقد في التعاملات اليومية؛ فإن الشخص العادي ينظر لورقة النقود في يده لمدة لا تزيد بأية حال من الأحوال عن ثانية واحدة.

ونجحت الشركة الأمريكية وتحمل اسم "كراين كارنسي" في طباعة أوراق نقد تحتوي بداخلها على عدسة متناهية الصغر، وتركز هذه العدسة على أيقونة -أو رسم معين- على وجه ورقة النقد، ليبدو كصورة مجسمة بل ويتحرك أثناء تعامل المستخدم بهذه العملة.

وأفاد الموقع الإلكتروني "تيك إكسبلور" المتخصص في التكنولوجيا أن الشركة طبعت بالفعل عددًا من العملات بخاصية الصورة المجسمة، من بينها عملات في أوزبكستان وجزيرة أروبا في البحر الكاريبي.

ويجري تداول هذه النوعية من العملات بالفعل منذ أكثر من عام في تلك البلدان، وأثبتت الدراسات أن هذه الخاصية الأمنية الجديدة تحظى بثقة المستخدم من ناحية الاطمئنان إلى سلامة العملة.

وتعقيبا على هذه التقنية الجديدة، نقل موقع "تيك إكسبلور" عن الباحثة المتخصصة في مجال الإدراك البصري بجامعة برمنغهام البريطانية جين ريموند قولها: "معظم الناس يثقون في العملات التي يتداولونها، وعادة ما يتعاملون بها في عجالة، وكثيرًا ما تكون ظروف الإضاءة سيئة أيضًا، ومن ثم يصعب التعرف على أوراق النقد المزيفة".

وأضافت: "الخواص الأمنية الجديدة تعطي المستخدم مؤشرات سهلة وواضحة؛ لتحديد ما إذا كانت الورقة مزيفة أو سليمة، ومن السهل التعرف على هذه المؤشرات في مختلف ظروف الإضاءة".