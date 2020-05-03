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اقتصاد

تراجع فائض ميزانية قطر 58% خلال 2019.. ما السبب؟

مصرف قطر المركزي
مصرف قطر المركزي
3/5/2020

أفادت بيانات رسمية، الأحد، انخفاض فائض ميزانية دولة قطر خلال العام المالي 2019 بنسبة 58% على أساس سنوي، بضغط زيادة المصروفات العامة.

وحسب النشرة الفصلية لمصرف قطر المركزي، تراجع فائض الميزانية إلى 6.33 مليارات ريال (1.74 مليار دولار) العام الماضي، مقابل فائض 15.1 مليار ريال (4.1 مليارات دولار) خلال عام 2018.

ويعود انخفاض الفائض لارتفاع النفقات العامة بنسبة 8% إلى 208.4 مليار ريال (57.3 مليار دولار) خلال العام الماضي، قياسا على 192.83 مليار ريال (53 مليار دولار) خلال 2018.

وسجلت الإيرادات العامة ارتفاعا بنسبة 3% إلى 214.7 مليار ريال (59 مليار دولار)، مقارنة بنحو 207.9 مليار ريال (57.1 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق.

وكانت وزارة المالية القطرية قدرت إجمالي فائض ميزانية عام 2019 بـ 4.3 مليارات ريال (1.19 مليار دولار)، بواقع إيرادات 211 مليار ريال (58 مليار دولار)، ونفقات 206.7 مليارات ريال (56.78 مليار دولار).

وتشهد الموازنة القطرية حاليا ضغوطا بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، وارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم كأس العالم في 2022.

المصدر : الأناضول
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