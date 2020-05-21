الكويت والسعودية توقفان إنتاج النفط من حقل مشترك بينهما

أعلن مسؤول كويتي أن الكويت والسعودية ستقوم بتعليق إنتاج النفط من حقل مشترك بينهما في يونيو/حزيران القادم في إطار اجراءات خفض الإنتاج في محاولة لرفع أسعار النفط.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية في وقت متأخر، الأربعاء، عن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج بالوكالة عبدالله السميطي قوله إنه تقرر "وقف إنتاج النفط المؤقت من حقل الخفجي وإغلاق المنشآت التابعة لمدة 30 يوما ابتداء من بداية شهر يونيو/حزيران المقبل".

وكانت مجموعة "أوبك بلاس" التي تضم دول منظمة أوبك والدول المصدرة خارجها وعلى رأسها روسيا اتفقت الشهر الماضي على خفض بمقدار 9.7 ملايين برميل يومياً بعد انهيار أسعار النفط إلى أدنى معدلاتها منذ عقدين.

وكانت السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاجها اليومي من النفط بمليون برميل إضافي ابتداء من يونيو/حزيران، وذلك في محاولة لدعم استقرار الأسواق العالمية.

وقالت كل من الإمارات والكويت إنها ستقوم بتخفيضات إضافية بشكل طوعي بالإضافة إلى التخفيض المعلن حسب حصة كل منهما وفقا لاتفاقية أوبك بلاس.

وبدأت السعودية والكويت الإنتاج التجريبي من حقول النفط المشتركة في فبراير/شباط الماضي، بعد توقيع وزير الخارجية الكويتي ووزير الطاقة السعودي، في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة، واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين.

وزير الخارجية الكويتي (يمين) ووزير الطاقة السعودي يوقعان الاتفاقية الملحقة باتفاقية المنطقة المقسومة (الجزيرة)

وتغطي المنطقة المقسومة على الحدود السعودية الكويتية مساحة تقارب ستة آلاف كيلومتر مربع، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في عام 1922.

ولا يوجد أي إنتاج في حقل الوفرة للنفط. وكان حقلا الخفجي والوفرة ينتجان أكثر من 500 ألف برميل يومياً، وتتقاسمهما الدولتان مناصفة قبل أن يغلقا في أكتوبر/تشرين الأول 2014 ومايو/آيار 2015.

وتوقف العمل في حقل الخفجي الذي كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، في أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وقامت الكويت الشهر الماضي بتصدير أول مليون برميل نفط من الحقل بعد استئناف الإنتاج فيه.