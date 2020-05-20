رويترز: طيران الإمارات تسعى لإلغاء تسلم طائرات من إيرباص

قالت وكالة رويترز، الأربعاء، إن شركة طيران الإمارات تجري محادثات مع شركة إيرباص الأوربية لصناعة الطائرات بشأن ما إذا كانت ستتسلم آخر ما تبقى في طلبيتها لطائرات إيه380 العملاقة.

وللناقلة المملوكة لحكومة دبي ثماني طائرات إيه380 من المقرر تسليمها قبل أن تنهي إيرباص في العام المقبل برنامج أكبر طائرة ركاب في العالم.

وقالت مصادر للوكالة إن طيران الإمارات، وهي واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم للرحلات طويلة المدى، لم تعد تريد الحصول على الطائرات الثماني إيه380 جميعها بسبب جائحة فيروس كورونا التي انهار على إثرها نشاط السفر الجوي والتي يتوقع القطاع أن التعافي منها قد يستغرق سنوات.

وذكرت بلومبرغ في وقت سابق أن طيران الإمارات تجري محادثات لإلغاء خمس من الثماني طائرات إيه380.

وأبلغت متحدثة باسم طيران الإمارات وكالة رويترز أن الشركة تجري "حوارا عاديا مع إيرباص فيما يتعلق بمتطلبات أسطولنا"، لكنها قالت إنها لا تعقب على محادثات تجارية.

وبسؤاله عما إذا كانت إيرباص تجري محادثات مع طيران الإمارات بشأن مصير الطائرة، قال متحدث باسم إيرباص إنها في تواصل مع جميع زبائنها، لكن تلك التفاصيل تظل سرية إلى حين الإعلان عن أي اتفاقات.

وطيران الإمارات هي أكبر مشغل في العالم للطائرة إيه380، إذ يضم أسطولها 115 من الطائرات العملاقة. وكانت قد طلبت في وقت ما شراء ما إجماليه 162 طائرة إيه380، لكنها قلصت العدد إلى 123 في 2019.

وقالت شركة الطيران في وقت سابق إنها تتوقع استمرار تحليق الطائرة إلى ما بعد عام 2030.

لكن الجائحة قد أجبرت شركات الطيران حول العالم على إعادة النظر في إستراتيجياتها، وتدرس طيران الإمارات الآن إحالة بعض طائراتها الحالية من طراز إيه380 للتقاعد قبل الموعد المقرر.

وقال أحد المصادر لرويترز إن الإمارات تركز على تقليل كمية الطائرات المؤجرة في أسطولها.

ولإيرباص تسع طائرات إيه380 لم تنتج بعد، بما في ذلك 8 لطيران الإمارات وواحدة لشركة طيران (إيه إن إيه) اليابانية. وكان من المقرر تسليم آخر طائرة في 2021.