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اقتصاد|السعودية

وفاة الملياردير السعودي صالح كامل عن عمر ناهز 79 عاما

رجل الأعمال صالح كامل
رجل الأعمال صالح كامل
19/5/2020

توفي الملياردير السعودي الشهير، الشيخ صالح عبد الله كامل، عن عمر ناهز 79 عاما، بحسب مصادر.

وقالت مجموعة دلة البركة الاستثمارية السعودية البارزة التي أسسها كامل، عبر حسابها الموثق بتويتر فجر الثلاثاء إن الأجل المحتوم وفاه في ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، دون تفاصيل أكثر.

 

بينما ذكر إعلام سعودي بينه صحيفتا الشرق الأوسط والوئام وفضائية العربية عبر موقعها بالإنجيلزية، إن الملياردير السعودي، يعد أحد أعلام الصيرفة الإسلامية وأحد رواد الإعلام في العالم العربي .

وأوضحت الشرق الأوسط، أنه بحسب تقديرات مختلفة، يعد صالح كامل من أكثر رجال الأعمال السعوديين ثراءً إذ تقدر ثروته في أدناها بحجم 8 مليارات ريال (2.3 مليار دولار) .

وأشارت إلى أنه ينشط في كثير من القطاعات والأنشطة الاقتصادية بينها المصارف الإسلامية، ويعد أحد أعلام العالم العربي للدعوة إلى التحول من البنوك التقليدية إلى الصيرفة الإسلامية.

بينما تحدثت تقارير صحفية أن كامل توفي في إحدى مستشفيات المملكة الثلاثاء، لم يصدر حتى منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء بتوقيت غرينتش أي بيان عن السلطات السعودية حول وفاته.

وبحسب الإعلام السعودي، فصالح عبد الله كامل أحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART “ راديو وتلفزيون العرب”، وولد عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء.

وشغل منصب رئيس غرفة جدة، ومستشارا في وزارة المالية السعودية لمدة 10 سنوات، ونال عدة جوائز، منها: جائزة رجل المصارف من البنك الإسلامي للتنمية عامي 1995 و1996، و جائزة رجل أعمال الخليج عام 1993، وحصل على لقب أبو التمويل الإسلامي المعاصر، وحصل على الجائزة الملكية الماليزية في 2010.

المصدر : الأناضول
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