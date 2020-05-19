البث الحي
اقتصاد

النفط يقفز لأعلى مستوى بشهرين مع تخفيف العزل ونتائج إيجابية للقاح

صعدت عقود برنت أكثر من 9% إلى 35.48 دولارا للبرميل
صعدت عقود برنت أكثر من 9% إلى 35.48 دولارا للبرميل
19/5/2020

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين بفعل نتائج أولية ايجابية للقاح محتمل مضاد لفيروس كورونا، وتفاؤل بشأن استئناف النشاط الاقتصادي.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز جلسة التداول مرتفعة 2.31 دولار، أو 7.1%، لتسجل عند التسوية 34.81 دولارا للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/ حزيران 2.39 دولار، أو 8.1%، لتبلغ عند التسوية 31.82 دولارا للبرميل.

أعلى مستوى في شهرين

وذلك هو أعلى مستوى عند التسوية للخامين القياسيين كليهما منذ الحادي عشر من مارس/ آذار، الذي بعده بأيام قليلة بدأت الأسعار بالانهيار في أعقاب فشل اتفاق لخفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)ومنتجين بقيادة روسيا يشكلون مجموعة تعرف باسم أوبك+ .

وزاد الخامان القياسيان مكاسبهما في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصعد عقود برنت أكثر من 9% إلى 35.48 دولارا للبرميل بينما قفزت عقود الخام الأمريكي أكثر من 11% إلى 32.74 دولارا للبرميل.

خفض الإنتاج

وقالت شركات ترصد الشحنات إنه في النصف الأول من مايو/ أيار، خفضت أوبك+ صادرات النفط بشكل حاد، مما يشير إلى بداية قوية للتقيد باتفاق جديد لخفض الانتاج.

ووافقت أوبك+ على خفض قياسي في الإمدادات بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بدءا من أول مايو/ أيار. وفي الأسبوع الماضي أعلنت السعودية، أكبر مصًدر للنفط في العالم، أنها ستخفض انتاجها بمقدار مليون برميل إضافية في يونيو حزيران.

ويشير صعود عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران، التي ينقضي تداولها بنهاية جلسة الثلاثاء، إلى أن الهبوط التاريخي الذي شهدته الشهر الماضي والذي دفع الأسعار إلى -40 دولارا للبرميل لن يتكرر.

المصدر : رويترز
المزيد من اقتصاد

بتكوين تقترب من أعلى سعر لها على الإطلاق

بتكوين تكسر حاجز 18 ألف دولار وتقترب من أعلى مستوياتها (رويترز)

تشغيل خط "تاب" لنقل غاز أذربيجان إلى أوربا عبر تركيا

فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (الأناضول)

آسيا تنشئ أكبر تكتل تجاري في العالم.. تدعمه الصين ويستبعد أمريكا

قمة أسيان في فيتنام

قناة السويس تخفض رسوم مرور السفن السياحية بنحو 50%

قناة السويس المصرية
الأكثر قراءة

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)