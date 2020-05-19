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اقتصاد

أكبر فنادق مكة تتوقف عن دفع الإيجار بسبب كورونا

19/5/2020

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير أنها قررت إيقاف سداد دفعة الإيجار الخاصة بالفترة من مايو/ أيار الجاري وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي تبلغ 270 مليون ريال.

وقالت الشركة إنها اتخذت القرار نظرا للقوة القاهرة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، الثلاثاء، إن قرارها بالتوقف عن السداد جاء "بسبب انعدام إيرادات الفنادق والأسواق المستأجرة من صندوق الإنماء مكة العقاري خلال الفترة من تاريخ تطبيق الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا ولأجل غير معلوم حتى تاريخه".

وأشار البيان إلى أن الشركة طالبت "مدير الصندوق باسترداد مبلغ الإيجار المدفوع مقدما للصندوق عن الفترة من 10 مارس/ آذار الماضي وحتى 7 مايو/ أيار الجاري 2020 (أكثر من 172 مليون ريال وتشمل أي مبالغ تم إيداعها مسبقا كعائدات إيجارية في حساب الضمان)".

وأوضح بيان الشركة أن ذلك يعود "لعدم انتفاع الشركة من الفنادق والأسواق المستأجرة خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية المذكورة وتوقف تشغيلها كليا".

ووقعت شركة "جبل عمر للتطوير" في مارس/ آذار 2017 اتفاق بيع ثلاثة فنادق وهي فندق مكة كونراد وفندق مكة هيلتون للأجنحة وفندق مكة حياة ريجنسي بالإضافة الى سوق الخليل التجاري والواقعة ضمن مشروعها بمكة المكرمة لشركة الإنماء للاستثمار بقيمة تعادل 6 مليارات ريال، على أن تقوم بناء على الاتفاق باستئجار وتشغيل الأصول المذكورة بعد بيعها للصندوق لمدة 10 أعوام.

المصدر : الألمانية
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