كيف ستعاود الخطوط القطرية الطيران في ظل جائحة كورونا؟

كشفت الخطوط الجوية القطرية، الإثنين، عن خططها التشغيلية لإعادة طائراتها وأطقمها للعمل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء كوفيد-19.

وقالت الشركة القطرية إن أطقم الضيافة على طائراتها ستبدأ في ارتداء بزات واقية وسيتعين على الركاب وضع كمامات الوجه أثناء الرحلات.

وقالت الخطوط القطرية في بيان لها إن أفراد طاقم الضيافة يضعون بالفعل كمامات الوجه ويلبسون قفازات أثناء الرحلات، لكنهم سيرتدون الآن أيضا بزات واقية فوق الزي الرسمي، في حين سيكون وضع كمامات الوجه إلزاميا بالنسبة إلى الركاب اعتبارا من 25 من مايو/أيار.

وأضافت أنه سيجري تقليل الاختلاط بين طاقم الضيافة والركاب.

وقال الرئيس التنفيذي أكبر الباكر "تطبق الخطوط الجوية القطرية هذه الإجراءات الجديدة للتأكيد على الحرص الكبير الذي توليه للمحافظة على صحة وسلامة المسافرين وطواقم الطيران، وللمساهمة في الحد من انتشار فيروس كورونا".

وفرضت قطر في الآونة الأخيرة عقوبات بالسجن وغرامات باهظة على الذين لا يضعون كمامات الوجه داخل البلاد، إذ يواجهون عقوبات تتراوح بين أحكام السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات وغرامة مالية أقصاها 200 ألف ريال (55 ألف دولار).

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي تأييده لوضع الركاب كمامات الوجه أثناء الرحلات، وذلك في الوقت الذي يزداد فيه الجدل بشأن كيفية تسيير شركات الطيران رحلات مع احترام قواعد التباعد الاجتماعي بعد أزمة فيروس كورونا.

وفي الرحلات القصيرة والمتوسطة المدى، ستعمل مجموعة من أفراد طاقم الضيافة للخطوط الجوية القطرية على إدارة رحلة الذهاب وتتولى مجموعة ثانية إدارة رحلة العودة.

وتقلص شركة الطيران المملوكة للدولة قوة العمل لديها بنسبة 20 في المئة، وأبلغت العاملين في طاقم الضيافة بأن يستعدوا لتسريح بعضهم.

والخطوط القطرية واحدة بين عدد قليل من شركات الطيران تواصل تسيير رحلات اعتيادية منتظمة أثناء إجراءات العزل العام العالمية لاحتواء فيروس كورونا المستجد، مع إبقائها على الخدمات إلى نحو ثلاثين وجهة.

وقالت الشركة هذا الشهر إنها ستبدأ استئناف الرحلات إلى وجهات كانت قد أوقفت الطيران إليها بسبب تفشي الفيروس، وإنها تستهدف تسيير رحلات إلى ما يصل إلى ثمانين وجهة بحلول يونيو/حزيران.