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اقتصاد

أسعار الذهب بأعلى مستوى في 7 أعوام بفعل مخاطر اقتصادية

18/5/2020

قفزت عقود الذهب الفورية في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، إلى أعلى مستوى لها منذ 7 أعوام، مستفيدة من ضغوط ومخاطر تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة في الولايات المتحدة.

والأحد، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، إن الاقتصاد الأمريكي أمام فترة طويلة من التعافي، قد تكون مرتبطة بإيجاد لقاح لفيروس كورونا.

والجمعة، أظهرت بيانات أمريكية، تراجعا في مبيعات التجزئة داخل أسواق الولايات المتحدة، ما يمهد إلى ظهور حالة ركود في الأسواق المحلية، داخل الولايات الأمريكية كافة.

وصعدت عقود الذهب الفورية بنسبة 1.10% أو 28.36 دولارا إلى 1770.8 دولارا للأونصة (الأوقية) الواحدة، بحلول الساعة (10:00 بتوقيت غرينتش) مقارنة مع إغلاق الجمعة.

وتستفيد أسعار الذهب إيجابا من وجود مخاطر جيوسياسية واقتصادية عالمية، مع بقائها ملاذا آمنا لتقلبات العملات وأسواق الأسهم وأسواق السندات العالمية.

المصدر : الأناضول
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