بلومبرغ: طيران الإمارات تدرس الاستغناء عن 30 ألف وظيفة بسبب كورونا

قالت وكالة بلومبرغ الأمريكية، الأحد، إن مجموعة الإمارات تخطط للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة لخفض التكاليف في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبذلك تقلص مجموعة الإمارات (شركة طيران مملوكة بالكامل لحكومة دبي) عدد موظفيها بنحو 30 في المئة وهم أكثر من 105 آلاف موظف لديها في نهاية مارس/ آذار الماضي.

وأضاف التقرير، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الشركة تدرس أيضًا تسريع التقاعد المزمع لأسطولها من طائرات إيه 380.

وقالت متحدثة باسم طيران الإمارات إن الشركة لم تُصدر حتى الآن أي إعلان عام بشأن "الاستغناء عن العمالة في الشركة"، لكنها تُجري مراجعة "للتكاليف والموارد مقابل توقعات الأعمال".

وأضافت المتحدثة: "أي قرار من هذا القبيل سيُعلن بطريقة مناسبة، ومثلما يحدث في أية شركة مسؤولة، وجه فريقنا التنفيذي جميع الإدارات لإجراء مراجعة شاملة للتكاليف والموارد مقابل توقعات الأعمال".

وكانت طيران الإمارات، إحدى كبرى شركات طيران المقاصد الطويلة في العالم، قالت هذا الشهر إنها ستستدين لتجاوز أزمة وباء فيروس كورونا، وإنها قد تضطر لاتخاذ تدابير أشد لمواجهة أصعب شهور في تاريخها.

وقالت شركة الطيران المملوكة للحكومة، التي أوقفت رحلات الركاب المنتظمة في مارس/آذار الماضي، بسبب جائحة كورونا إن تعافي الطلب لن يحدث قبل 18 شهرًا على الأقل.

وأبلغت الشركة عن زيادة أرباحها 21 في المئة في سنتها المالية المنتهية في 31 من مارس/آذار المنصرم، لكنها قالت إن الوباء أضرّ بأداء الربع الرابع.

وأضافت أنها ستطرق أبواب البنوك للحصول على قروض خلال الربع الأول لتخفيف تأثير انتشار الفيروس على التدفقات النقدية.

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